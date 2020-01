Acheter des objets sur Facebook présente le risque de tomber sur des contrefaçons. La ministre Nathalie Muylle (CD&V), en charge de la protection des consommateurs, assure que son administration effectue des contrôles sur ce réseau social

L'Inspection économique parvient à identifier des utilisateurs de comptes Facebook vendeurs de produits contrefaits et est en mesure de les poursuivre pour ces infractions. Le site Web du SPF Economie affiche des informations pratiques sur la contrefaçon et sur les moyens de la repérer. Les sanctions applicables aux contrefacteurs consistent en des amendes allant de 500 à 100 000 euros et à une peine de prison d'un à cinq ans. M.LA.