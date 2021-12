Le Codeco, qui s'est réuni ce mercredi, a pris des mesures sévères, notamment envers le monde culturel et des commerçants. Fermeture des activités intérieures et retour de la "bulle de deux" pour le shopping à l'arrivée des soldes... Même le virologue Steven Van Gucht a été surpris par tant de sévérité. Le point sur les réactions.

"Même si ces mesures ne sont pas évidentes, il fallait les prendre." Ce message du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort passera-t-il auprès de la population ? Rarement les derniers Codeco auront pris des mesures si sévères... alors que les chiffres du Covid en Belgique sont en baisse.

Fermeture des cinémas, des théâtres, des évènements sportifs, des évènements intérieurs, des évènements extérieurs s'ils se déroulent sous tente, shopping limité à deux personnes... Autant de décisions justifiées, selon les autorités du pays, par la progression du variant Omicron, qui représente aujourd'hui près d'un tiers des infections.

Fallait-il en faire autant ? Les premières réactions témoignent d'un certaine incrédulité, surtout concernant le monde culturel. "Fermer les cinémas et les théâtres est incompréhensible, a estimé la député wallonne PTB Alice Bernard, sur Twitter. Les lieux culturels ont démontré à plusieurs reprises qu'ils étaient des lieux sûrs. Les protocoles sanitaires en place ont prouvé leur efficacité." "A nouveau la culture qui paie les pots cassés, a enchaîné Raoul Hedebouw, président du PTB. Mais où sont les mesures structurelles de prévention ? Où sont les autotests gratuits généralisés ?"

#Codeco à nouveau la culture qui paie les pots cassés des fermetures/ouvertures/fermetures… Mais où sont les mesures structurelles de prévention? Où sont les autotests gratuits généralisés? Où est la revalorisation et les investissements suppl pour les soins de santé? 1/3 — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) December 22, 2021

Le président de Défi, François De Smet, regrette "profondément les mesures touchant au monde culturel, qui est clairement sacrifié". L'élu estime qu'il aurait été préférable d'instaurer une politique plus ferme quant à la vaccination et au télétravail plutôt que de mettre la société sur "marche/arrêt".

Sur la chaîne flamande VTM, le virologue Steven Van Gucht a déclaré que le Codeco "était allé plus loin" que ce que les experts avaient recommandé. "Ce n'était que notre plan B". Il juge qu'une séance de cinéma est "encore sûre" et considère qu'il aurait fallu surtout agir concernant la sphère privée, qui représente selon lui le plus grand risque de contamination.

Le virologue Marc Van Ranst a pour sa part estimé qu'il s'agissait de mesures "équitables".

Retour en arrière

Le Syndicat neutre pour indépendant (SNI) se demande quant à lui si le Codeco "veut la mort du commerce de loisir", d'autant plus en cette période cruciale de fin d'année pour bon nombre de commerces, bientôt suivie des soldes. "Le retour de l'obligation de faire son shopping à maximum 2 personnes et de la règle d'une personne par 10 m² est tout simplement un retour d'un an en arrière, fustige-t-il. Cette règle ne repose à nouveau sur rien".

Une note de satisfaction parmi tous ce mécontentement: la Fédération des fournisseurs de mariage (seul évènement d'intérieur à ne pas être annulé, avec les funérailles) s'est déclarée satisfaite des mesures. Le malheur des uns...

