"Les Partis politiques en Belgique", un ouvrage publié par des politologues du Centre d'étude de la vie politique de l'ULB, vient d'être publié. Cette "bible" analyse la politique belge et ses évolutions sous toutes les coutures. Le Vif en a tiré 50 questions. Dont celle des majorités parlementaires.

Il est difficile de toujours déterminer précisément qui a gagné ou perdu un scrutin (est-ce le parti qui est arrivé en tête qui l'a emporté, ou celui qui a le plus progressé ?), et les partis s'emploient d'ailleurs toujours à tenter de faire croire qu'il l'ont emporté, ou à tout le moins qu'ils n'ont pas perdu.N'empêche, perdre des voix n'est pas rédhibitoire, au contraire même. Le politologue Régis Dandoy a fait le compte, et a remarqué que, depuis 1949, "les gouvernements fédéraux sont composés de partis politiques qui, en moyenne, perdent 0,9 point de pourcent des voix lors des élections précédant leur participation gouvernementale".