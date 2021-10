Le Vlaams Belang est-il devenu de gauche? Sommes-nous majoritairement gouvernés par des partis perdants? Les communistes ont-ils déjà été au pouvoir? A l'occasion de la sortie de "Les Partis politiques en Belgique", publié par des politologues du Centre d'étude de la vie politique de l'ULB, Le Vif sort 50 questions pour aider à contredire certaines idées reçues.

C'est, pour les étudiants, les personnes actives dans les parlements, les gouvernements, les conseils communaux et tous les autres lieux de pouvoir, mais aussi, plus largement, pour tous ceux qui veulent comprendre ce qui se joue derrière ce grand théâtre qu'est la vie politique, une espèce de bible. Ce mois-ci sort en librairie la quatrième édition (après 1995, 1996 et 2011) de Les Partis politiques en Belgique , ouvrage collectif dirigé par Pascal Delwit et Emilie van Haute, tous deux professeurs de sciences politiques à l'ULB. La bible est aussi une brique de plus de 500 pages qui, comme les Ecritures, peut se lire livre après livre, du premier au dernier verset, ou bien à la guise du lecteur, croyant ou pas, de ses intérêts et de ses besoins. Les dix-neuf chapitres, rédigés par les meilleurs spécialistes, abordent des thématiques transversales (les modes d'organisation, la formation et la composition des gouvernements, les stratégies digitales ou les alignements électoraux), ou présentent des monographies de chaque parti, qui suivent systématiquement la même structure (histoire, fonctionnement interne, sociologie et géographies électorales, rapport au pouvoir, axes programmatiques, et perspectives). On y trouvera à chaque fois une synthèse accessible et complète des très nombreuses recherches consacrées aux partis belges, ainsi, bien sûr, que des références permettant au nouveau converti d'approfondir sa foi. Il pourra ainsi autant s'initier aux mystères de la vie politique que confirmer ses premiers émois de communiant. A la fois vaste banque de données et morceaux analytiques très étayés, Les Partis politiques en Belgique mériterait d'être un best-seller. Sa lecture permet de répondre aux grandes et aux petites questions qui se posent sur la vie et les partis politiques en Belgique. Elle entend également aider à contredire certaines idées reçues qui se professent parfois en chaire parlementaire ou médiatique. Êtes-vous incollable sur les partis politiques belges: prouvez-le en 50 questions!