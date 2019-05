Limites de la vague verte, recul des partis traditionnels, échec cinglant des partis citoyens... Voici les grandes leçons du scrutin régional wallon. Et les trois futures coalitions les plus probables.

Au terme d'un suspens alimenté par d'improbables problèmes informatiques, la Wallonie a bel et bien réajusté ses curseurs. Mais sans commune mesure avec cette "vague brune" du Vlaams Belang, nappant la Flandre d'un nationalisme plus froid encore et d'un extrémisme glacial. La vague verte annoncée a bel et bien eu lieu au sud du pays, mais sa crête n'a pas éclipsé l'horizon. Le PTB a bel bien installé ses solides quartiers, mais avant tout et comme toujours sur le terrain du PS. Les partis traditionnels ont bel et bien reculé, mais aucun n'a sombré. Que retenir de ce scrutin ? Et quelle majorité pour guider cette Wallonie dans une direction diamétralement opposée, quoi qu'il arrive, à celle de la Flandre ? Double réponse en trois temps.

...