Votre vote est décisif pour l'avenir du pays. Après le 26 mai, bien des formules sont possibles, du blocage à l'union nationale en passant par un Michel II compliqué à mettre en oeuvre. Voici les pronostics du Vif/L'Express, classés par ordre de probabilité. En toute subjectivité.

Ce dimanche 26 mai, le résultat du match électoral sera connu. Les rapports de force au fédéral et dans les Régions baliseront les négociations pour former les nouvelles équipes gouvernementales, dans toutes les divisions. Une compétition rondement menée ? Tel est le voeu formulé par la plupart des sélectionneurs potentiels. Mais les équipes ne seront pas forcément faciles à composer. Voici les scénarios probables, classés de façon subjective, par degré de probabilité. En imaginant vos votes et en tenant compte des tactiques des partis. Le titre risque d'être aussi disputé que la dernière Premier League anglaise, décidée lors de l'ultime journée entre Manchester City et Liverpool. Un bras de fer final entre bleus et rouges : était-ce là un signe annonciateur ? Avec les jaunes et les verts en guise d'arbitres.

...