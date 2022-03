Ecolo acceptera deux réacteurs nucléaires au-delà de 2025, mais pas sans conditions

Ecolo n'acceptera le maintien en vie de deux réacteurs nucléaires au-delà de 2025 que si on accélère la transition énergétique vers le renouvelable et le refus de la prise en charge du coût des déchets nucléaires et du démantèlement, a affirmé jeudi le co-président des Verts francophones, Jean-Marc Nollet.