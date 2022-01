Les factures d'énergie des Belges grimpent et de nouvelles mesures sont attendues par le gouvernement pour aider les ménages belges.

"Je suis certaine que le signal sera donné cette semaine, il en va de la crédibilité du gouvernement": la ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, la socialiste Karine Lalieux, a espéré lundi matin un feu vert rapide pour un paquet de mesures destinées àsoutenir les ménages face aux factures de gaz et d'électricité qui gonflent. S'exprimant au micro de La Première (RTBF), elle a indiqué espérer que le kern se mette d'accord le plus rapidement possible, éventuellement dès "ce soir", sur ce que les socialistes imaginent comme une "boite à outils".

La boite à outils en question comporterait le tarif social étendu, dont la prolongation jusque fin juin semble faire l'unanimité, mais aussi "un chèque qui sera déduit de la facture de l'ensemble des ménages, en tout cas de la classe moyenne", et une baisse de la TVA associée à un travail sur les accises. L'énergie "est un bien de première nécessité, ce n'est pas normal qu'il y ait une TVA de 21%", admet la ministre.

Pas de baisse temporaire

Interrogé sur Bel RTL, un autre socialiste, le député Malik Ben Achour, a précisé son idée du jeu sur les accises, qui augmenteraient (au moins pour certains) quand les prix de l'énergie baissent. "Il ne doit pas servir à reprendre d'une main ce que l'on donne de l'autre, mais à moduler, à mieux cibler (le soutien financier) sur les ménages qui en ont besoin".

"On ne peut pas moduler les accises sur base du salaire des gens, les règlements européens l'interdisent", précise-t-il. En revanche, "on peut introduire des critères de consommation d'énergie, de composition de ménage".

Le PS ne veut en tout cas pas d'une baisse temporaire de la TVA. "Il faut des mesures les plus structurelles possibles", en sachant que la protection du pouvoir d'achat des ménages, c'est aussi "de l'argent qu'on réinjecte dans l'économie".

