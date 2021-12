Ce mercredi, le notaire Gaétan Bleeckx est présent sur le site du Vif pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre succession.

A l'occasion de la sortie duhors-série Donations et successions 2022, Le Vif répond à toutes vos questions pour vous aider à planifier votre succession. Le but? Passer en revue la législation, mettre en évidence les évolutions les plus récentes et vous présenter différentes solutions de planification qui s'offrent à vous.

Peut-on déshériter un enfant ? Comment faire en sorte de laisser la plus possible à son conjoint ? Quid de la succession dans les familles recomposées ? Etc.

Ce mercredi, le notaire Gaétan Bleeckx répondra à vos questions sur le site du Vif entre 12h30 et 13h30.

Question de Jean-Luc: "En Wallonie quel est le montant exonéré d'impôt dans un héritage en ligne directe ? Merci."

Bonjour Jean-Luc. 15.000 euros par enfant sont exonérés en Wallonie.

Question de Johanne: "Je vis avec mon compagnon et nous n'avons pas d'enfant. Comment puis-je faire pour céder de mon vivant du patrimoine immobilier à mes neveux et nièces ?

Bonjour Johanne. Soit de votre vivant par une donation, idéalement reçue par notaire (pour la sécurité juridique) et enregistrée car à compté du 1er janvier 2022, le donateur devra rester en vie après la donation. A défaut, les montants donnés feront partie de l'actif successoral. Une autre possibilité est de le faire par testament mais alors les droits de succession sont élevés. De 0 à 50.000 euros: 35%, de 50 à 100.000 euros: 50%. Pour toute question relative aux donations et successions, le site de notaire.be.

Question de Thierry: Bonjour. Nous avons acheté un bien (maison) avec d'autres personnes. Le prêt hypothécaire se termine dans 10 ans. Quand pourrais-je effectuer une donation (ma part de 10%) à une des personnes propriétaires et sous quelles conditions?

Bonjour Thierry. La donation peut intervenir à n'importe quel moment et doit se faire par acte notarité. Le tarif des droits de donations s'élèvent de 0 à 150.000 euros à 3%. Il y a lieu de prévoir certaines closes vous protégeant (droit de retour en cas de décès de votre fils, interdiction pour lui d'aliéner, réserve d'usufuit éventuelle).

Question de Daniel: Dans le cas d'une personne décédée de nationalité belge mais domiciliée à l'étranger (depuis plus de 5 ans) (ex UE : Portugal), comment sont calculés les droits de succession sur les valeurs mobilières sur comptes étrangers, sur comptes belges, sur les valeurs immobilières situées à l'étranger dans le pays de domicile de la personne décédée, sur l'immobilier situé en Belgique ?

Bonjour Daniel. Dans une situation internationale, la succession est gérée par le pays du lieu de domicile du défunt. Tandis que la succession immobilière est régie par le droit du pays dans lequel se trouve l'immeuble.

Le domicile des héritiers n'a pas d'incidence, seul le domicile du défunt importe.

Question de François: Comment liquider la société immobilière propriétaire de la maison familiale habitée par les parents afin d'en faire donation aux enfants?

Bonjour François. Il s'agit d'un problème de droits des sociétés tout d'abord. Il y a lieu de mettre la société en liquidation, d'attribuer l'immeuble à un des actionnaires. Et ensuite cet actionnaire pourra donner le bien qui lui a été attribué. S'agissant d'une question assez technique, je vous recommande de vous adresser à un notaire qui pourra vous aider pour que dans le cadre de l'attribution de l'immeuble aucune taxe ne soit réclamée.

Question de Marcelle: Quels seront les droits qu'un neuveu orphelin devrait payer pour la succession d'un oncle ou d'une tante (frère ou soeur du parent décédé)?

Les droits de succession sont régionalisés. A Bruxelles, les droits de succession entre oncle/tante/neuve est : de 0 à 50.000 euros: 35% et de 50.000 à 100.000: 50%, de 100 à 175.000: 60%. Au delà, 70%.

Pour la Wallonie, il y a plus de tranches, vous trouverez toute les informations sur le site notaire.be. Mais les montants sont similaires.

