Dix ans après la crise bancaire: quand les responsables seront-ils punis?

Ces dernières semaines, on a rempli des pages et des pages sur les conséquences de la crise bancaire, mais la palme de la plus frappante revient à la page blanche du New York Times portant le titre "The CEO's of Wall Street sent to jail" (NLDR : Les CEO de Wall Street envoyés en prison). Pour bien préciser qu'il ne s'agit pas d'un oubli, on peut lire "This page intentionally left blank" (NDLR : Cette page a été intentionnellement laissée blanche) en bas de la page.

