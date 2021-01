Le taux de reproduction du coronavirus remonte au-dessus de 1 en Belgique, cela signifie que le virus progresse à nouveau dans notre pays. Pourtant, la moyenne des cas n'augmente que dans deux provinces. Le point sur les chiffres du jour.

Le nombre moyen d'infections baisse légèrement en Belgique, avec 1.973 cas quotidiens de Covid-19 entre le 11 et le 17 janvier, indique l'Institut de santé publique Sciensano ce jeudi. Cela représente une diminution de 5% par rapport à la semaine précédente. Le nombre d'infections quotidiennes reste trop élevé pour décider d'un assouplissement. Il faudrait pour cela que les nouvelles infections descendent en-dessous de 800, et ce niveau devrait persister pendant au moins trois semaines.Entre le 5 et le 17 janvier, l'incidence du virus était de 248,1 infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique, une augmentation de 19% par rapport aux 14 jours précédents. En une semaine, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués a augmenté en province du Limbourg (+8,4%) et légèrement dans le Hainaut (+0,3%), alors qu'il est en baisse partout ailleurs. Il diminue notamment de 18,6% en province de Namur et de 22,5% dans la Région bruxelloise, ainsi que de 19,4% en province de Luxembourg. En chiffres absolus, la province d'Anvers reste celle qui compte le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus (2.035 du 11 au 17 janvier).Après avoir largement augmenté après les vacances de Noël, le nombre de tests journaliers a légèrement diminué de 2% par rapport à la semaine précédente. Environ 43.100 tests ont ainsi été effectués quotidiennement en moyenne. Depuis ce mardi, les personnes qui reviennent d'une zone rouge à l'étranger et ne se font pas tester au coronavirus aux jours 1 et 7 de leur retour seront sanctionnées d'une amende de 250 euros.Le taux de positivité, c'est-à-dire la proportion de tests positifs par rapport au total, est stable depuis le début de l'année voir en très légère diminution. Le taux de positivité est de 5,3% (-0,1%) à l'échelle de la Belgique. Cela signifie que sur 100 tests effectués, 5,3 personnes en moyenne sont positives. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de positivité ne devrait pas dépasser 5 % pendant au moins deux semaines afin de pouvoir considérer que l'épidémie est sous contrôle. Notre gouvernement avance le taux de 3 % pour parler d'assouplissement.Le taux de reproduction du virus (Rt) est estimé à 1,03 pour le pays , il était à 1,02 hier. Le R0 (ou le R effectif) désigne le taux de reproduction d'un virus. Il s'agit du nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu'une personne contaminée en contamine en moyenne plus d'une autre et donc que l'épidémie progresse. Le taux de reproduction pourrait considérablement augmenter si la souche anglaise prenait plus d'importance en Belgique.La carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Depuis début septembre, l'Institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Un chiffre de 1 000 signifie par exemple que 1 % de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Une commune dépasse le seuil des 1000: Houthust (1405). Toutes les autres communes belges comptent donc moins de 1% de cas positifs parmi leur population.Le seuil d'alerte le plus élevé du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) est de 960. En Belgique, une des 581 communes dépasse le seuil d'alerte européen. Trois communes ne comptabilisentaucun cas de coronavirus: Herstappe et Erezée.