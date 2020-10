"Des mesures supplémentaires sont nécessaires" en vue de limiter la propagation du coronavirus (Covid-19), a affirmé jeudi à la Chambre le Premier ministre Alexander De Croo. Un comité de concertation est convoqué demain à 14h00.

Le comité de concertation qui réunit le fédéral et les entités fédérées se réunira à 14h00 au Palais d'Egmont à Bruxelles. Il faut s'attendre à ce que de nouvelles mesures soient prises, comme l'a laissé entendre Alexander De Croo.

"Le nombre de cas augmente de manière exponentielle", a-t-il observé. "J'espère que plus personne ne doit être convaincu de la gravité de la situation. (...) Les hôpitaux sont à un moment charnière. Ils se posent la question du report de certains soins réguliers. Les projections sont très claires.Nous allons avoir exactement la même situation dans d'autres provinces qu'à Bruxelles."

M. De Croo n'a pas détaillé les mesures qui pourraient être sur le table du comité de concertation. Il a par contre confirmé l'instauration d'un baromètre permettant de gérer la pandémie sur le long terme. Au début de cette semaine, un système avec des codes couleur était évoqué. Désormais, on évoque davantage un système par phases.

"Le fait d'instaurer un baromètre donne une prévisibilité plus motivante pour les citoyens", a justifié le Premier ministre. "Il faut conserver cette logique à l'esprit, (prendre) des mesures simples dont on peut s'assurer le contrôle du respect."

