"Il n'y a aucune garantie de succès, mais je pense que nous devons explorer cette voie, que nous devons prendre cette responsabilité", a fait savoir lundi soir le président de la N-VA, Bart De Wever. Le nationaliste fait référence à l'ouverture faite par le PS pour mettre en oeuvre des réformes institutionnelles et redistribuer des compétences.

Zoals jullie allemaal weten ben ik vandaag aangesteld tot preformateur. Dat verdient een woordje uitleg. Ik neem mijn verantwoordelijkheid op en zal daarbij uw vertrouwen niet beschamen. pic.twitter.com/c2AixjQMlR — Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 20, 2020

Dans la séquence, Bart De Wever répète la position de la N-VA selon laquelle la Belgique est "totalement en panne sur le plan institutionnel". Pour De Wever, le fait que le PS ait indiqué vouloir revoir ce cadre institutionnel est "une piste à explorer". Le président de la N-VA souligne également le contexte particulièrement difficile. La crise sanitaire sera suivie d'un "coup de tonnerre économique", qui "nous coûtera certainement beaucoup en Flandre".

De plus, De Wever souligne l'absence d'un gouvernement fédéral fort, faisant référence à un navire "sans gouvernail". "Les problèmes doivent être abordés maintenant", a-t-il ajouté.

