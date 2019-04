Dans les maisons de repos, plus de quatre résidents sur dix sont attachés ou immobilisés pour la nuit. Et deux sur dix le sont même pendant la journée.

Selon une étude réalisée par l'Agence flamande pour les soins et la santé et publiée dans De Morgen, près de 20.5% des résidents sont attachés durant la journée et le chiffre grimpe même à 42.5% la nuit. Cette enquête se base sur des données récoltées en 2017 auprès de 779 centres de soins aussi bien privés que publics. Les barrières latérales, soit des barres qui sont placées sur le côté du lit pour que la personne ne puisse pas sortir de son lit, sont particulièrement populaires. Puis il y a ce qu'on appelle la ceinture suédoise qui attache la personne au lit par les hanches et le ventre. Elle serait encore utilisée durant la journée pour 4.2% des résidents et pour 1.2% la nuit.

...