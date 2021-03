Après s'être stabilisées, les hospitalisations s'affichent en hausse sur la période du 8 au 14 mars, à 161,7 en moyenne par jour (+11%), selon les derniers chiffres sur la pandémie de coronavirus de l'Institut de santé publique Sciensano, publiés lundi. Les indicateurs importants sont au rouge.

Entre le 5 et le 11 mars, 2.718 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 15% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 808.283 cas ont été diagnostiqués.

Les provinces de Namur (+39%), de Liège (+29%) et du Limbourg (+21%) connaissent les augmentations les plus importantes. Une baisse des nouvelles contaminations est en revanche enregistrée en Communauté germanophone (-50%) et en Brabant wallon (-5%).

L'incidence du virus, qui rend compte des nouvelles infections par tranche de 100.000 habitants, est actuellement la plus importante en province de Namur (432), en Région bruxelloise (398) et en Flandre orientale (355).

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus s'établit à 1,09, contre 1,05 la veille. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère.

Les hospitalisations repartent bel et bien à la hausse, avec une moyenne journalière de 161,7 admissions (+11%). Au cours de la période du 8 au 14 mars 2021, 1.132 patients Covid ont été hospitalisés et 1.054 personnes ont quitté l'hôpital. Le nombre total de lits occupés a augmenté de 75 unités, dont 59 en soins intensifs.

Le 14 mars, 2.013 lits d'hôpital dont 484 lits en unité de soins intensifs étaient encore occupés par des patients atteints du coronavirus; 266 d'entre eux nécessitaient une assistance respiratoire. En près d'un an, ce sont 59.266 personnes qui ont été admises à l'hôpital en raison du Covid-19.

Pour la période du 5 au 11 mars, 184 décès ont été rapportés; 111 en Flandre, 43 en Wallonie et 30 à Bruxelles. Parmi ces décès, 24 proviennent de maisons de repos. La semaine précédente, 177 décès avaient été comptabilisés.

Au total, le coronavirus a fait au moins 22.441 victimes en Belgique depuis le début de la pandémie.

Entre le 5 et le 11 mars, une moyenne de 46.000 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 7% par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité (proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués) augmente légèrement, passant à 6,5%.

La vaccination, quant à elle, avance lentement mais sûrement: 6,6% de la population a reçu une première dose du vaccin, tandis qu'une deuxième dose a été injectée à 3,3% de la population.

