De nouvelles mesures consécutives aux décisions du Comité de concertation de vendredi entrent en vigueur ce lundi à 7h00. Elles concernent le sport en salle, les événements publics et l'enseignement obligatoire.

Sport

Les évènements sportifs en salle devront, pour les trois prochaines semaines, se dérouler à nouveau sans public. Seuls les mineurs peuvent être accompagnés d'un parent.

Evènements

Les événements publics organisés par des professionnels: en intérieur, en plus de l'obligation du CST, de la distanciation et du port du masque, seules les places assises sont autorisées.

Horeca

Les modalités applicables dans l'horeca sont également valables, soit six personnes maximum par table (sauf même ménage) et des heures d'ouvertures qui s'étendent de 5h00 à 23h00.

Ecoles

Dans l'enseignement, les séjours avec nuitées ainsi que les évènements et fêtes impliquant des personnes extérieures à l'école sont suspendus. Les élèves de maternelle et primaire ne devront cependant pas porter le masque et les sorties sans nuitées restent autorisées.

A partir de mardi, de nouvelle règles visant à éviter de mélanger les différents groupes seront préconisées.

Il est conseillé de donner aux élèves une place fixe en classe.

La circulaire de la ministre Désir insiste également sur la nécessité d'installer le plus rapidement possible des détecteurs de CO2 pour garder un oeil sur la qualité de l'air.

Les locaux du personnel devront être fermés s'il n'y est pas possible de maintenir les précautions d'usage (distanciation, aération).

Les réunions en présentiel entre adultes sont à éviter, sauf si le sujet l'impose.

SportLes évènements sportifs en salle devront, pour les trois prochaines semaines, se dérouler à nouveau sans public. Seuls les mineurs peuvent être accompagnés d'un parent. EvènementsLes événements publics organisés par des professionnels: en intérieur, en plus de l'obligation du CST, de la distanciation et du port du masque, seules les places assises sont autorisées.HorecaLes modalités applicables dans l'horeca sont également valables, soit six personnes maximum par table (sauf même ménage) et des heures d'ouvertures qui s'étendent de 5h00 à 23h00. EcolesDans l'enseignement, les séjours avec nuitées ainsi que les évènements et fêtes impliquant des personnes extérieures à l'école sont suspendus. Les élèves de maternelle et primaire ne devront cependant pas porter le masque et les sorties sans nuitées restent autorisées. A partir de mardi, de nouvelle règles visant à éviter de mélanger les différents groupes seront préconisées. Il est conseillé de donner aux élèves une place fixe en classe. La circulaire de la ministre Désir insiste également sur la nécessité d'installer le plus rapidement possible des détecteurs de CO2 pour garder un oeil sur la qualité de l'air. Les locaux du personnel devront être fermés s'il n'y est pas possible de maintenir les précautions d'usage (distanciation, aération). Les réunions en présentiel entre adultes sont à éviter, sauf si le sujet l'impose.