Après les nouveaux cas et admissions à l'hôpital, le nombre de personnes vaccinées est désormais disponible sur le tableau de bord mis à jour quotidiennement par Sciensano.

Après plusieurs jours d'attente, les données concernant l'avancement de la campagne de vaccination en Belgique ont été rendues publiques par Sciensano. La Belgique a dépassé le cap des 100.000 vaccinés, ayant reçu la première dose du vaccin contre le Covid. Deux doses, espacées de trois semaines, doivent être administrées par personne. Par région, cela se répartit comme suit: 9.215 à Bruxelles, 55.139 en Flandre et 35.829 en Wallonie.Si l'on compare la couverture vaccinale entre les régions (chez les +18 ans, les plus jeunes n'ayant pas accès au vaccin), on remarque que la Wallonie vaccine un peu plus rapidement que les deux autres régions. Bruxelles et la Flandre sont au coude-à-coude. La campagne de vaccination a débuté le 28 décembre dans plusieurs maisons de repos du pays. Le personnel a également commencé à être vacciné ce lundi. Les chiffres sont cependant à manier avec précaution: ils ont toujours un certain retard sur la réalité, puisqu'il y a un certain laps de temps entre l'injection en tant que telle et l'enregistrement des chiffres du jour. Après les soignants des hôpitaux, puis de l'ensemble des autres secteurs de la santé, la phase 1b débutera en mars dans la population générale avec les personnes de plus de 65 ans, suivies de celles de plus de 45 ans avec des facteurs de comorbidité, des métiers essentiels, jusqu'à l'élargissement à l'ensemble des adultes.