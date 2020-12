Une quinzaine de députés interpellent le Premier ministre, Alexander De Croo, et son ministre de le Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A), au centre des critiques.

La gestion de la crise du coronavirus et la stratégie de vaccination belge sont au coeur des questions d'actualité de la Chambre, ce jeudi après-midi. Une quinzaine de députés interrogent le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), et le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke (SP.A), à ce sujet. Avec des critiques attendues au sujet de la "bulle sociale" pour Noël, des déclarations du ministre de la Santé sur les commerces ou encore du caractère opérationnel du plan de vaccination.

Pas moins d'une quinzaine de questions d'actualité sont au menu.

Sophie Rohonyi (DéFi) ouvre le bal. "Une équipe de onze millions de Belges. Votre message est fort, mais il le serait encore plus s'il était respecté par tous les membres du gouvernement." Elle constate que trois jours après les décisions, certaisn appellent à une nouveau Comité de concertation. "Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle guerre d'egos", dit-elle. Cela risque de nuire à l'adhésion, estime la députée DéFI. Pour elle, la "bulle sociale" doit rester stricte pour Noël, mais la question de réouverture des métiers de contacts devrait pouvoir être envisagée. "Nous avons besoin d'un capitaine" souligne-t-elle.

Laurence Hennuy (Ecolo): "Voilà, nous y sommes, vous avez annoncer les premiers vaccins le 5 janvier, cela fait du bien." Le plan de vaccination est un défi logistique, de communication et de confiance vis-à-vis de la population. La députée écologiste insiste sur la transparence et attend du gouvernement qu'il soit "irréprochable sur la question". Beaucoup de parents sont inquiets au sujet de la vaccination des enfants ou des femmes enceintes, dit-elle. Et le vaccin n'est pas obligatoire, mais il pourrait devenir une obligation pour voyager, pour travailler. Qu'en sera-t-il?

"Sans vaccin, le retour à une vie normale est impossible, dit Karin Jiroflée (SP.A). La tentation est grande de revenir à la normale, mais ce n'est pas encore le cas. Monsieur le ministre, vous l'avez bien rappelé." "2021 sera l'année du vaccin, l'annonce apparaît comme une lumière au bout du tunnel", enchaîne Robby De Caluwé (Open VLD), même s'il s'agira d'être prudent et de resêcter les mesures de prévention. Il demande: à qui fera-t-on appel pour admiistrer le vaccin, nous aurons besoin de suffisamment de mains.

Maxime Prévot (CDH) évoque une "grande préoccupation" exprimée à l'égard de la stratégie de vaccination. "On est certainement onze millions à être très fier d'être présentés comme le hub aérien de transport du vaccin, mais nous sommes sceptiques au sujet de la stratégie de notre pays." Il y a une grande attente, mais aussi une "grande méfiance" des Belges à l'égard de ce vaccin. "Il y aura un grand effort d'adhésion et de pédagogie à mener", dit le président du CDH. "Il faut expliquer, rassurer, y compris au sujet de la pertinence de notre stratégie."

Daniel Bacquelaine (MR) salue que "le génie humaine" et "la mondialisation de l'intelligence" ont permis le développement du vaccin. "Comme tout évolution, cela suscite des questions légitimes, dit-il. Il faut jouer vaccin sur table." Il demande: comme le personnel soignant de première ligne - infirmiers, pharmaciens... - sera-t-il associé à cette campagne.

