La pression exercée sur les soins de santé en raison de l'épidémie de coronavirus qui tend à se relâcher, avec 2.024 patients (-18% par rapport au mercredi 5 mai) hospitalisés en raison du Covid-19 et quelque 650 personnes traitées en soins intensifs (-13%).

Entre le 6 et le 12 mai, ce sont ainsi 154 personnes en moyenne qui ont été admises dans les hôpitaux belges à cause du coronavirus, soit 14% de moins que la période de sept jours précédente. Au total, 72.133 patients Covid ont dû être hospitalisés depuis le 15 mars 2020, début de l'épidémie en Belgique.

Entre le 3 et le 9 mai, 2.993 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 1% par rapport à la semaine précédente. Près de 52.600 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement. Le taux moyen de positivité de ces tests est de 6,4% pour la même période. Il est le plus élevé parmi les 10-19 ans (8,4%) et le plus faible parmi les plus de 65 ans (4,2%), première cible de la vaccination. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.023.538 cas d'infection au coronavirus ont été recensés.

Le taux de reproduction du virus s'établit quant à lui à 0,91. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 363 sur 14 jours.

Enfin, 36,9 personnes en moyenne sont décédées chaque jour entre le 3 et le 9 mai des suites du virus (-1%), portant le bilan à 24.630 morts depuis l'apparition du virus en Belgique.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.023.538 cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Concernant la vaccination, un adulte sur cinq (40,3%) a reçu une première injection d'un vaccin contre le SARS-Cov-2 en Belgique. Cela représente plus de trois millions de personnes (3.704.273 pour être précis). Parmi elles, 1.116.292 ont reçu une deuxième dose et bénéficient ainsi d'une protection vaccinale complète, soit 12,1% de la population adulte belge.

