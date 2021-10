Les ministres de la Santé, réunis dans le cadre de la Conférence interministérielle Santé publique (CIM), ont décidé samedi que le personnel soignant pourra bénéficier d'une troisième dose, dite "booster", de vaccin contre le Covid. Il n'est par contre pas encore question d'une troisième dose pour l'ensemble de la population.

Les ministres suivent l'avis du Conseil supérieur de la Santé. Celui-ci s'est dit favorable à un rappel vaccinal pour le personnel du secteur médical et des soins, afin de maintenir le système de santé à flot. Alors que le gouvernement flamand veut étendre la 3e dose de vaccin à tous, le Conseil supérieur de la santé estime qu'il n'existe actuellement aucune preuve scientifique qui justifierait un rappel de vaccin généralisé pour toutes les personnes de moins de 65 ans.

Pour l'heure, le vaccin dit "booster" n'est proposé qu'aux résidents des centres de soins résidentiels, aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes ayant une immunité réduite.

