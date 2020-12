Les chiffres liés au coronavirus sont sur un plateau, confirment les experts de Sciensano lors d'une conférence de presse. " La courbe va bientôt choisir un côté : ira-t-elle vers le bas ou vers le haut ? Les cartes sont entre nos mains. Tout sera maintenant une question de persévérance ", a commenté Steven Van Gucht.

"Comme dans plusieurs autres pays européens, les taux d'infection et d'hospitalisation ont atteint un plateau en Belgique, a affirmé le porte-parole. Contrairement aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, nous ne constatons heureusement pas encore de nouvelle hausse générale". "Ces dernières semaines, nous avons réussi à faire passer le taux de contamination belge du plus élevé d'Europe, à un des plus bas. Malheureusement, le plateau actuel se trouve à un niveau trop élevé", a-t-il encore dit. Avec près de 200 hospitalisations par jour, la charge des hôpitaux, ainsi que le nombre de maladies et de décès sont encore trop élevés, selon le porte-parole."La courbe va bientôt choisir un côté : ira-t-elle vers le bas ou vers le haut ? Les cartes sont entre nos mains. Tout sera maintenant une question de persévérance", a commenté Steven Van Gucht. "Le mauvais temps décourage de se rencontrer à l'extérieur, mais résistez à la tentation de vous voir à l'intérieur. Pensez à ventiler les lieux clos", a-t-il ajouté.Concernant les chiffres, les nouvelles infections étaient de 2165 par jour en moyenne (-2%) la semaine dernière. Il s'agit d'une quasi-stabilisation depuis deux semaines. En Flandre on constate une augmentation de 5 %, tandis que cela diminue à Bruxelles (-14%) et en Wallonie (-11%). Les contaminations augmentent chez les enfants, les adolescents, les trentenaires et plus de 90 ans. Les chiffres pour les autres groupes d'âge ont légèrement diminué. C'est en Flandre occidentale que l'on constate la plus forte augmentation : +18%, même si c'est également la province où l'on teste le plus. Ensuite se trouvent le Brabant flamand (+5%), la Flandre orientale avec (+4%) et Anvers (+1%). Les chiffrent diminuent à Liège (-18%) et au Luxembourg (-5%). Les hospitalisations sont également sur un plateau. On constate une baisse de seulement 1% en une semaine. La semaine dernière, on comptait 188 hospitalisations par jour contre 190 la semaine précédente. Dans le Brabant flamand, en Flandre-Occidentale, dans le Hainaut, au Luxembourg et à Namur, les nouvelles hospitalisations ont augmenté de 22% à 7%. Dans les autres provinces, les chiffres ont baissé de -5% à -17%.Actuellement, 2939 patients covid sont hospitalisés, dont 657 aux soins intensifs. Ces chiffres baissent à un rythme de plus en plus lent. Les décès diminuent également. On en dénombrait 98 par jour la semaine dernière (-17%). Le nombre de maisons de repos touchées par un foyer épidémique, ainsi que le nombre de décès, est en baisse dans toutes les régions. Mais la vigilance est toujours de mise, car une forte baisse n'est toujours pas à l'ordre du jour. Actuellement, 1700 personnes travaillent dans les centres d'appel, 300 personnes sont déployées sur le terrain pour essayer de joindre les personnes qui ne répondent pas au téléphone. Les personnes dans les call-centers traitent plus de 1500 appels par jour. Ils parviennent à joindre 92 % des personnes qui ont reçu un résultat positif et 92 % des contacts à haut risque.Il est conseillé de contacter votre médecin au moindre symptôme. Si vous avez besoin de vous faire tester, vous pouvez prendre rendez-vous vous-même via un outil de réservation en ligne sur https://www.masante.belgique.beActuellement, il s'écoule en moyenne une journée et demie entre la consultation, la réalisation et le résultat du test. Plus de 2.3 millions de Belges ont téléchargé l'application Coronalert. Elle est complémentaire aux autres outils de tracing et permet de prévenir de façon sécurisée et anonyme les contacts que vous avez oublié de déclarer au centre d'appel, ainsi que ceux dont vous n'avez pas les coordonnées. 131.000 résultats ont été enregistrés dans l'application, depuis septembre.