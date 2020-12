En cette période de déconfinement progressif, l'application de traçage belge, appelée Coronalert, est à nouveau un outil indispensable pour éviter une nouvelle flambée du virus. Nous vous expliquons comment l'installer sur votre téléphone et comment l'utiliser.

L'application est-elle gratuite ?



Oui. Coronalert est entièrement gratuite. Elle aide à freiner la propagation du coronavirus en utilisant la technologie pour accélérer la détection des contacts en Belgique. Elle vous permet de savoir si vous avez eu un contact prolongé avec une personne positive au coronavirus. Et ce, même si vous ne connaissez pas cette personne. L'application peut également avertir vos contacts étroits si vous êtes vous-même testé(e) positif(ve). À l'aide de votre smartphone, vous pouvez trouver l'application sur Google Play ou dans l'App Store. Dans la barre de recherche, écrivez "Coronalert" et cliquez sur "installer". L'application va vous demander votre autorisation pour utiliser Bluetooth. Dites "oui". Coronalert s'inscrit dans la stratégie de détection des contacts. L'application utilise la technologie Bluetooth et l'échange de codes anonymes. Elle enregistre automatiquement : Lorsqu'un utilisateur de Coronalert est contaminé, il publie anonymement dans une base de données centrale les codes que son téléphone a émis au cours des derniers jours. S'il s'avère que votre téléphone a été pendant au moins 15 minutes à moins de 1,5 mètre du téléphone d'un utilisateur Coronalert contaminé, vous recevrez une alerte indiquant que vous avez eu un contact à risque. Si l'app constate que vous avez été en contact étroit avec une personne testée positive au coronavirus, vous recevez une alerte. L'alerte apparaît à deux endroits : Ouvrez alors l'app et vérifiez si une alerte est présente. Si vous recevez une alerte lorsque vous ouvrez l'app, c'est que vous avez été en contact étroit avec une personne testée positive au Covid-19.Si vous ne voyez pas d'alerte lorsque vous ouvrez l'app, vous n'avez pas à vous inquiéter.Si vous avez reçu un avertissement sur votre application, alors, faites-vous tester sept jours après votre contact à haut risque et restez en quarantaine le temps de recevoir les résultats. Deux cas de figure : Vous pouvez vous faire tester:Vous pouvez consulter la liste des centres de dépistage sur ces liens:Rendez-vous dans l'application pour générer un code qui vous permettra d'y obtenir vos résultats directement. Pour obtenir ce code, cliquez sur "Générer le code" et suivez les instructions. Vous obtiendrez ainsi un code de 17 chiffres à montrer au médecin ou au laboratoire qui effectuera le test. Attention, vous devez faire cette démarche avant de faire votre test.Le Centre de suivi des contacts pourrait également vous contacter par téléphone. Pour cela, il faut que vous ayez été en contact étroit avec une personne positive qui vous connait puisque celle-ci aura donné votre nom au Centre de traçage. Celui-ci va alors vous donner un "code d'activation PCR". Vous recevrez également ce code PCR lorsque vous reviendrez d'une zone rouge à l'étranger. Celui-ci vous permettra de faire un test. Si vous avez des symptômes, prenez rendez-vous avec votre médecin et dites immédiatement que vous utilisez Coronalert. Vous montrez le code à 17 chiffres (obtenu en cliquant sur "Générer le code" dans l'application) à votre médecin lorsqu'il vous prescrit votre test Covid, ou vous lui donnez le code par téléphone à l'avance. Notez votre code de test ou enregistrez-le dans votre application après que le médecin l'a ajouté à votre dossier.Si votre test est positif, cela signifie que vous êtes infecté et probablement contagieux. Vous devez donc rester chez vous en isolement pendant au moins 7 jours. Ne quittez pas votre domicile tant que les symptômes ne sont pas passés. Avec un résultat positif, l'application va vous demander de partager vos codes. Les utilisateurs de l'application avec lesquels vous êtes entré en contact étroit recevront alors un avertissement anonyme. Ils ne savent jamais que cela vient de vous.Le suivi de contact téléphonique reste également actif. Si votre test est positif, vous pouvez également vous attendre à recevoir un appel de leur part. Vous pouvez aussi contacter le centre de contact vous-même : 02 214 19 19En attendant leur appel, vous pouvez déjà préparer une liste des personnes que vous avez rencontrées ces derniers jours.Vous pouvez également prendre les devants et prévenir les personnes avec qui vous avez été en contact étroit lors des derniers jours.Vous pouvez sortir de quarantaine. Contactez votre médecin traitant.À chaque contact étroit entre plusieurs utilisateurs de Coronalert, les téléphones échangent anonymement des "codes aléatoires". Ces codes en provenance d'autres téléphones sont stockés localement sur votre appareil pendant un délai maximal de 14 jours. Si un utilisateur de l'app est testé positif au coronavirus, vous serez averti que vous avez eu un contact étroit.Ni plus, ni moins. Vous ne savez donc pas où, quand ou avec qui.Coronalert demande votre autorisation d'utiliser le Bluetooth sur votre téléphone. Il est important que le Bluetooth reste activé lorsque vous quittez votre domicile pour détecter vos contacts étroits. Sur un téléphone Android, vous devez également activer vos services de localisation, même si Coronalert n'utilise aucunement ces informations. Bluetooth Low Energy (LE) permet d'estimer la distance entre les utilisateurs de l'app et le temps passé entre eux. Cette technologie a été conçue pour réduire au minimum la consommation de la batterie.Coronalert peut déterminer assez précisément si vous vous êtes trouvé pendant 15 minutes ou plus à proximité d'une personne testée positive au virus. Généralement, l'app donne également une estimation précise de la distance qui vous sépare de l'autre utilisateur de l'app. Mais ce n'est jamais parfait. Aucune méthode de détection des contacts n'est totalement parfaite. C'est pourquoi l'app combine deux méthodes de détection des contacts : la détection des contacts par téléphone (via le Centre de contact) et l'app Coronalert. Cela améliore la précision et la rapidité du suivi des contacts.Coronalert ne contient jamais d'informations sur :