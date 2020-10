Alors que ce week-end encore, il disait qu'il n'était pas encore nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour endiguer la deuxième vague de covid, le ministre-président flamand Jan Jambon a finalement décidé d'organiser un conseil des ministres mardi soir pour décider d'un éventuel durcissement.

À en croire le quotidien De Morgen, le kern du gouvernement flamand s'est réuni lundi matin pour faire le point sur la pandémie de covid. Ce lundi et mardi, le gouvernement flamand consultera les virologues, les gouverneurs des provinces et les responsables de la vie économique. Mardi soir, il décidera d'éventuelles mesures supplémentaires.

"Nous suivons les développements heure par heure, et nous continuerons à faire tout le nécessaire pour endiguer la propagation du virus", a déclaré Jambon à l'agence Belga. L'attentisme du gouvernement flamand avait fait l'objet de critiques de la part de virologues et de politiques.

À en croire le quotidien De Morgen, le kern du gouvernement flamand s'est réuni lundi matin pour faire le point sur la pandémie de covid. Ce lundi et mardi, le gouvernement flamand consultera les virologues, les gouverneurs des provinces et les responsables de la vie économique. Mardi soir, il décidera d'éventuelles mesures supplémentaires."Nous suivons les développements heure par heure, et nous continuerons à faire tout le nécessaire pour endiguer la propagation du virus", a déclaré Jambon à l'agence Belga. L'attentisme du gouvernement flamand avait fait l'objet de critiques de la part de virologues et de politiques.