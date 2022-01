Entre le 5 et le 11 janvier, 24.162 nouvelles contaminations au Covid ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 51% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour samedi matin.

Près de trois tests sur dix s'avèrent désormais positifs: plus de 88.400 tests ont été effectués quotidiennement pour un taux de positivité de 29,1%.

Au cours de cette période, près de 20 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-11%), portant le bilan à environ 28.600 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Entre le 8 et le 14 janvier, il y a eu en moyenne 189 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 8% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.106 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 410 patients traités en soins intensifs (-12%).

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,06. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants atteint 2.441 sur 14 jours.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 2,4 millions d'infections au coronavirus ont été diagnostiquées.

Concernant la vaccination, plus de six adultes sur dix ont reçu une dose de rappel. Ils sont près de 70% d'adultes flamands à l'avoir déjà reçue pour 35% à Bruxelles et 54% en Wallonie.

