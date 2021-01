Entre le 7 et le 13 janvier, 1.996,9 cas de Covid-19 ont été dépistés en moyenne par jour, un chiffre malgré tout encore en hausse de 11% par rapport à la moyenne de la semaine précédente, selon les chiffres provisoires de l'Institut de santé publique Sciensano publiés dimanche matin. Durant la même période, environ 45.500 tests ont été réalisés en Belgique (+36%), avec dès lors un taux de positivité de 5% (-0,9%).

Entre le 10 et le 16 janvier, les hôpitaux ont admis en moyenne 116 nouveaux patients chaque jour (-14%). Le nombre de personnes hospitalisées des suites du coronavirus s'élève à 1.818 (-3%), dont 352 (+2%) en soins intensifs.

Le taux de reproduction du virus descend à 0,94, contre 0,94 la veille.

Le coronavirus a, par ailleurs, coûté la vie de 50,1 personnes en moyenne par jour entre le 7 et le 13 janvier, en recul de 15,8%.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 677.209 cas de contamination ont été dépistés et 20.396 personnes sont décédées des suites du virus. Il y a eu en outre 49.995 cas admis à l'hôpital depuis le 15 mars 2020.

