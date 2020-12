Le nombre de contaminations au coronavirus continuent de baisser, mais il n'est pas encore question de stabilisation", a indiqué le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors du point presse sur l'évolution épidémiologique.

Les nouvelles contaminations, les admissions à l'hôpital et les décès continuent de diminuer. Cependant, "les nouveaux cas diagnostiqués diminuent de plus en plus lentement, surtout en Flandre", a précisé M. Van Laethem.

Mais "il n'est pas encore question de stabilisation", précise-t-il. Cela peut s'expliquer pour plusieurs raisons. D'abord, la stratégie de testing. Les personnes asymptomatiques peuvent à nouveau se faire tester, donc plus de cas peuvent être dépistés. Ce ralentissement est observé dans toutes les provinces et dans toutes les tranches d'âge. Ensutie, la réouverture des écoles peut également expliquer cette baisse de vitesse. On note une légère augmentation de cas chez les enfants de moins de 10 ans. Les enfants ne représentent néanmoins que 3% des infections.

"Le seuil de 800 nouveaux cas par jour pourrait être atteint à la fin du mois de décembre, et pas vers Noël comme on l'avait pensé à un moment", explique encore le porte-parole interfédéral. Ce n'est qu'une fois qu'il y aura moins de 800 contaminations par jour et maximum 75 hospitalisations par jour que les mesures pourront être allégées, avait annoncé le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke à l'issue du Comité de concertation vendredi dernier.

Entre le 24 et le 30 novembre, il y a eu en moyenne 2.208 cas de Covid-19 dépistés par jour en Belgique du 24 au 30 novembre (-24% par rapport à la période précédente de sept jours). Sur la même période de calcul, 116 personnes sont décédées en moyenne chaque jour (-22,9%) des suites du Covid-19, qui a tué au moins 17.033 personnes en Belgique depuis le début de la pandémie.

