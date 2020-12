Les différents indicateurs du coronavirus en Belgique sont sur la bonne voie. Que représentent les infections dans votre commune?

Il y a eu en moyenne2.208 casde Covid-19 diagnostiqués par jour en Belgique du 24 au 30 novembre (-24% par rapport à la période précédente de sept jours). L'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 312,3 (-55%) pour la période du 17 au 30 novembre.La carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Depuis début septembre, l'institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Un chiffre de 1 000 signifie par exemple que 1 % de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Trois communes dépassent encore le seuil des 1000 et comptent donc plus de 1% de cas positifs parmi leur population: Horebeke, Sainte-Ode et Kruisem. Elles étaient encore 12 vendredi dernier.> Déconfinement : quand pourra-t-on reprendre une vie normale ?Fin de la semaine dernière, le seuil d'alerte le plus élevé du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) a été adapté. Il est passé de 240 à 960. En Belgique, trois des 581 communes dépassent le nouveau seuil d'alerte européen. 169 se situent en dessous de l'ancien seuil d'alerte qui est 240. Une seule commune ne comptabilise aucun cas de coronavirusdans sa commune. Il s'agit d'Herstappe.