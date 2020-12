" C'est logique qu'il y ait plus de cas positifs, on teste beaucoup plus! Et si je respecte les mesures corona à l'étranger, je peux voyager, non ? " Qui n'a encore jamais entendu ce genre de phrases? Le virologue Steven Van Gucht infirme cinq idées reçues sur le coronavirus qui peuvent paraître plausibles, mais qui sont totalement fausses.

Bien sûr qu'il y a plus de cas positifs, on teste beaucoup plus!

Bien sûr qu'il y a plus de cas positifs, on teste beaucoup plus!"Ce n'est qu'une petite partie de l'explication. Chaque semaine, nous recevons des rapports de généralistes qui déclarent combien de patients ils ont vus et avec quels symptômes. Là aussi, nous voyons une stabilisation. Ces chiffres sont parallèles aux résultats de test des labos. De surcroît, le nombre d'hospitalisations se stabilise également et celui-ci est tout à fait indépendant de la stratégie de tests. Cette stabilisation a lieu à un niveau beaucoup trop élevé. Il y a toujours près de 200 hospitalisations par jour. Si nous ne respectons pas les mesures pendant les fêtes, les hôpitaux atteindront rapidement leur capacité maximale." Si je porte un masque, je ne dois pas garder mes distances."Un raisonnement complètement faux! Garder les distances, c'est la règle la plus importante, le masque constitue une barrière supplémentaire. Aucune mesure n'est 100% efficace. Un masque retient beaucoup de gouttelettes, mais pas toutes. Même en portant un masque, on peut être infecté. Même si les risques sont réduits, ils sont réels. C'est le respect des distances qui fonctionne le mieux. Dans les situations où c'est impossible, le masque offre une protection supplémentaire." Se réunir plus nombreux durant une journée, comme à Noël, n'est pas très grave."Le principal que nous pouvons faire pour lutter contre le virus, c'est d'être cohérent. Si vous vous enfermez toutes les vacances de Noël, mais que vous fêtez le réveillon à dix personnes, vous anéantissez tous vos efforts. Il est donc primordial de respecter les mesures partout et toujours. Le virus s'alimente de notre comportement. Durant ce genre de fêtes, le virus se propage facilement. C'est mauvais pour les gens que nous aimons, et je vous garantis que deux semaines plus tard, nous le verrons dans les chiffres. Nous ne devrons le faire qu'une fois. L'année prochaine, beaucoup plus de personnes seront vaccinées et il y aura moyen de faire beaucoup plus." Si nous partons en voyage pendant les vacances de Noël, nous respecterons les mesures corona à l'étranger. "Nous déconseillons vivement de partir. C'est vrai que si vous êtes isolé dans votre résidence secondaire en France, vous courez moins de risques, mais le problème c'est que ce n'est pas contrôlable. Si l'Etat fait cette distinction, il n'a plus la situation en main, et les risques augmentent. Évitons donc de faire ça. Aujourd'hui la situation est différente du mois de novembre. Grâce à nos efforts, la Belgique a évolué de l'un des plus mauvais élèves de la classe européenne à l'un des meilleurs, même si le nombre de cas reste trop élevé. Dans de nombreux pays, le nombre d'infections est nettement plus élevé que chez nous, ce qui signifie un risque plus élevé pour les voyageurs." Un vaccin qui a été développé aussi rapidement ne peut jamais être un bon vaccin. "Il n'y a pas eu de raccourcis lors du développement du vaccin. Les études sont passées par toutes les phases obligatoires, et tous les vaccins ont été testés sur 40 000 à 60 000 personnes, des études d'assez grande ampleur au vu des normes des vaccins. L'Agence européenne du médicament évalue chaque dossier. C'est la raison pour laquelle en Europe nous devons attendre un peu plus qu'au Royaume-Uni, par exemple. Si tout va aussi vite, c'est parce que tous mes collègues s'occupent presque à 100% du vaccin. Les firmes de vaccins ont laissé tomber presque tout le reste pour donner la priorité au vaccin contre le covid. La technologie a également très fort évolué. Tout comme notre téléphone fixe est devenu un smartphone, le développement du vaccin a également fort évalué."