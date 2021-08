Les voyageurs bruxellois en provenance d'une zone rouge représentent désormais un tiers des cas positifs au coronavirus dans la capitale, a annoncé Inge Neven.

La responsable du dispositif Covid-19 de la Commission communautaire commune (Cocom) insiste dès lors sur l'importance d'effectuer les tests obligatoires et de respecter la quarantaine.

"Depuis le début du mois de juillet, le nombre de personnes revenant d'une zone rouge a triplé à Bruxelles et 37% des cas positifs sont des retours de vacances", détaille-t-elle. Par conséquent, il est important, pour les personnes qui n'ont pas encore été entièrement vaccinées, de respecter la quarantaine obligatoire, de se faire tester 2 fois au retour de vacances en zone rouge et de respecter la procédure du PLF (Passenger Locator Form, NDLR), ponctue Inge Neven.

En Région bruxelloise, 53.387 tests ont été effectués la semaine du 7 au 13 août 2021. 6,1% d'entre eux se sont révélés positifs, selon les dernières statistiques publiées par Sciensano.

