À partir de ce dimanche 15 août, de nouvelles zones auront le code couleur rouge sur la carte des voyages qui indique la circulation du covid en Europe. Parmi ces 13 nouvelles zones, on retrouve certaines régions de France et d'Italie...

La carte des voyages a récemment été mise à jour par le Centre européen de prévention et de contrôles des maladies (ECDC). En Belgique, l'actualisation officielle de la carte a eu lieu ce dimanche. Treize nouvelles régions ou pays passent au rouge: cela signifie que les personnes sont à haut risque d'infection. L'incidence est en effet comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité.

Voici les zones concernées:

France : Bourgogne, Franche-Comté, Nord-Pas de Calais, Picardie, Bretagne

Bourgogne, Franche-Comté, Nord-Pas de Calais, Picardie, Bretagne Italie : Basilicata, Calabria

: Basilicata, Calabria Suisse : Lake Genova Region, Northwestern Switzerland

: Lake Genova Region, Northwestern Switzerland Grèce : Epirus

: Epirus Lituanie : Vilnius County

: Vilnius County Suède : Upper Norrland

: Upper Norrland San Marino

Par conséquent, de nouvelles mesures entrent en application. Les personnes qui reviennent d'une de ces zones rouges au sein de l'Union européenne et qui n'ont pas de certificat de vaccination, de certificat de rétablissement ou de test PCR négatif récent devront se faire tester à leur retour.

