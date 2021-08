72% des Belges, tous âges confondus, sont partiellement vaccinés. Avec de grosses différences entre Régions.

La Flandre a passé la semaine passée le cap de 90% de sa population adulte partiellement vaccinée. En Wallonie, on a passé les 80%. A Bruxelles, alors que les centres de vaccination commencent à fermer, on atteint les 63%, un des chiffres si on le compare avec d'autres capitales européennes.

Le Vif a compilé les chiffres de la vaccination, commune par commune.

Parmi les communes les plus vaccinés (deux doses), on retrouve Rotselaar, Tremelo et Holsbeek. De l'autre côté, parmi celles qui sont le moins vaccinées, on retrouve Herstappe, Saint-Josse et Molenbeek.

Si elle ne s'affiche pas, découvrez l'infographie ici.

