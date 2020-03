Les universités belges ont pris des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Elles ont décidé de fermer leurs auditoires et de dispenser leurs cours à distance.

Les universités francophones du pays (ULiège, l'UCLouvain, ULB, UMONS, UNamur et l'Université de Saint-Louis) ont décidé de fermer leurs auditoires à partir de ce vendredi 13 mars et de dispenser des cours à distance dès le lundi 16 mars.

Les établissements précisent bien qu'ils restent ouverts, mais qu'ils réduisent les activités sur les campus. La mesure court jusqu'au dimanche 18 avril.

Les activités non essentielles aux missions d'enseignement et de recherche sont dans ces universités reportées ou annulées afin de limiter au maximum les contacts entre étudiants et membres du personnel.

Par voie de communiqué, l'UCLouvain informe que "concrètement, l'université n'est pas fermée : les bibliothèques, restaurants universitaires et bureaux restent accessibles. Par contre, l'ensemble des cours seront donnés à distance, via une série d'outils technologiques."

L"ULB a annoncé ce jeudi en fin d'après-midi sur son site: "L'Université reste ouverte et en activité. Les cours en auditoire sont remplacés par de l'enseignement à distance et les activités non essentielles aux missions d'enseignement et de recherche sont reportées ou annulées. Les autorités universitaires invitent chacun(e) à la prudence et au respect des consignes, sans pour autant tomber dans l'alarmisme".

L'UNamur avait d'ores et déjà prévenu que ses auditoires seraient inaccessibles dès aujourd'hui.

L'ULG annonce, pour sa partn, "passer progressivement à un enseignement virtuel, de plus en plus justifié vu l'évolution de l'épidémie." Son recteur, Pierre Wolper, dément la décision d'une fermeture générale des universités francophones.

