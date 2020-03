Coronavirus: "Pas encore de contaminations secondaires" en Belgique

Il n'y a pas encore eu de contaminations secondaires au coronavirus en Flandre, a déclaré lundi le porte-parole de l'Agence flamande Soins et Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid). Cette déclaration fait suite à la découverte de sept nouvelles contaminations au coronavirus en Belgique ce week-end, une à Bruxelles et six en Flandre. Portant le nombre total, à 8 cas, si on compte la personne qui a déjà été soignée.

L'Agence flamande Soins et Santé a contacté les personnes avec lesquelles les patients belges sont entrés en contact. Elles ont ainsi reçu l'instruction de rester en isolement chez elles. "Il a été demandé à ces personnes de rester vigilantes et de consulter un médecin en cas d'apparition de symptômes", a expliqué le porte-parole de l'agence flamande. L'ensemble des sept Belges actuellement positifs au coronavirus venaient tous d'une région touchée par l'épidémie. Plus concrètement, la France pour l'une des patientes et le nord de l'Italie pour les six autres. Lire aussi: Coronavirus: quels sont les modes de transmission? "Notre priorité est d'identifier toutes les personnes avec lesquelles les patients atteints du coronavirus sont entrés en contact. Nous nous attendons également à détecter de nouveaux cas. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contamination constatée directement en Flandre (c'est-à-dire d'un cas belge directement à un autre Belge, ndlr)", a conclu l'agence flamande. L'Agence flamande Soins et Santé a contacté les personnes avec lesquelles les patients belges sont entrés en contact. Elles ont ainsi reçu l'instruction de rester en isolement chez elles. "Il a été demandé à ces personnes de rester vigilantes et de consulter un médecin en cas d'apparition de symptômes", a expliqué le porte-parole de l'agence flamande. L'ensemble des sept Belges actuellement positifs au coronavirus venaient tous d'une région touchée par l'épidémie. Plus concrètement, la France pour l'une des patientes et le nord de l'Italie pour les six autres.Lire aussi: Coronavirus: quels sont les modes de transmission? "Notre priorité est d'identifier toutes les personnes avec lesquelles les patients atteints du coronavirus sont entrés en contact. Nous nous attendons également à détecter de nouveaux cas. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contamination constatée directement en Flandre (c'est-à-dire d'un cas belge directement à un autre Belge, ndlr)", a conclu l'agence flamande.