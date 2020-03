Parmi les six nouveaux cas, cinq en Flandre et un à Bruxelles

Parmi les six nouveaux cas de contamination au coronavirus, cinq patients sont originaires de Flandre et un de Bruxelles, indique lundi le SPF Santé publique. Ils présentent tous des symptômes modérés tels que de la fièvre, de la toux et des éternuements. Ils reçoivent actuellement les soins nécessaires dans un environnement sécurisé, précisent encore les autorités sanitaires.