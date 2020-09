Une centaine d'acteurs du secteur de l'événementiel (organisateurs d'événements, forains, traiteurs, food trucks...) manifestent depuis mercredi matin à Namur, indique la police namuroise. Ils souhaitent lancer un appel à l'aide aux différents gouvernements, alors que la crise sanitaire les empêche en grande partie de travailler.

Le cortège s'est réuni sur le parking du Carrefour de Jambes. Une soixantaine de véhicules sont présents, dont une vingtaine de food trucks et des camions de forains. Une opération escargot de 30 minutes est par ailleurs prévue dans Namur et Jambes, a indiqué la police.

Les manifestants sont venus de toute la Wallonie. Des départs étaient organisés de Nivelles, Liège, Dinant ou encore Eghezée.

Une rencontre est prévue à 11h30 à Bruxelles avec le ministre des Indépendants et PME, Denis Ducarme. Les manifestants rencontreront ensuite à 15h00 à Namur le ministre-président wallon Elio Di Rupo et le vice-président wallon et ministre de l'Économie, Willy Borsus.

