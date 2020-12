Le nombre moyen d'infections quotidiennes au Sars-Cov-2 semble se stabiliser, avec une moyenne quotidienne sur la période du 3 au 9 décembre tout juste au-dessus de la moyenne quotidienne des sept jours précédents (+1%), selon les résultats présentés dimanche par l'Institut de santé publique Sciensano. Les autres indicateurs sont toujours en baisse.

Le nombre d'admissions à l'hôpital est lui donc bien reparti à la baisse, après une légère hausse constatée la semaine dernière. Il y a eu en moyenne 179,6 personnes admises chaque jour à l'hôpital pour Covid-19 entre le 6 et le 12 décembre, la moyenne publiée samedi pour la période du 5 au 11 était encore de 183,3.

Du 3 au 9 décembre, une moyenne de 2.196,6 contaminations par jour a été rapportée, contre 2.187,9 quotidiennes sur la période de calcul précédente (+1%).

Sur la même période, le nombre de tests a augmenté de 6%, à environ 31.300 par jour. Le taux de positivité a donc légèrement diminué, à 8,3% (-0,6%).

Plus en détail, on constate toujours une hausse hebdomadaire des contaminations dans toutes les provinces flamandes, tandis qu'à l'exception de celle de Namur (+1%), les provinces wallonnes et Bruxelles (baisse la plus marquée, de 21%) signalent moins de contaminations que lors de la période précédente.

Le taux de reproduction du virus est estimé à 0,939 pour le pays, mais il est légèrement supérieur à la barre fatidique de 1 à Anvers, dans le Hainaut, le Limbourg, à Namur, en Flandres occidentale et orientale ainsi qu'en Communauté germanophone.

Environ 91 personnes ont perdu la vie chaque jour sur ce laps de temps après avoir été testées positives au virus (-20,5%). Plus de la moitié des décès de cette période (637 au total) étaient ceux de personnes âgées de plus de 85 ans et pour 350, il s'agissait de résidents de maison de repos ou de maison de repos et de soin.

Actuellement, 2.781 personnes sont hospitalisées dans une unité Covid (-92 personnes par rapport aux données de samedi) dont 627 en soins intensifs (-19).

Le nombre d'admissions à l'hôpital est lui donc bien reparti à la baisse, après une légère hausse constatée la semaine dernière. Il y a eu en moyenne 179,6 personnes admises chaque jour à l'hôpital pour Covid-19 entre le 6 et le 12 décembre, la moyenne publiée samedi pour la période du 5 au 11 était encore de 183,3. Du 3 au 9 décembre, une moyenne de 2.196,6 contaminations par jour a été rapportée, contre 2.187,9 quotidiennes sur la période de calcul précédente (+1%). Sur la même période, le nombre de tests a augmenté de 6%, à environ 31.300 par jour. Le taux de positivité a donc légèrement diminué, à 8,3% (-0,6%). Plus en détail, on constate toujours une hausse hebdomadaire des contaminations dans toutes les provinces flamandes, tandis qu'à l'exception de celle de Namur (+1%), les provinces wallonnes et Bruxelles (baisse la plus marquée, de 21%) signalent moins de contaminations que lors de la période précédente. Le taux de reproduction du virus est estimé à 0,939 pour le pays, mais il est légèrement supérieur à la barre fatidique de 1 à Anvers, dans le Hainaut, le Limbourg, à Namur, en Flandres occidentale et orientale ainsi qu'en Communauté germanophone. Environ 91 personnes ont perdu la vie chaque jour sur ce laps de temps après avoir été testées positives au virus (-20,5%). Plus de la moitié des décès de cette période (637 au total) étaient ceux de personnes âgées de plus de 85 ans et pour 350, il s'agissait de résidents de maison de repos ou de maison de repos et de soin. Actuellement, 2.781 personnes sont hospitalisées dans une unité Covid (-92 personnes par rapport aux données de samedi) dont 627 en soins intensifs (-19).