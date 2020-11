La moyenne quotidienne du nombre de décès dus au coronavirus a à nouveau franchi le cap des 100 unités la semaine dernière, signale dimanche Sciensano dans son bulletin épidémiolgique journalier.

Entre le 22 et le 28 octobre, on a en effet dénombré 102,1 morts en moyenne chaque jour, une hausse de 154% par rapport à la semaine précédente (40,1). Un quart de ces décès ont eu lieu en maison de repos. La Belgique en totalise désormais 11.625 depuis le début de l'épidémie.

Toujours entre le 22 et le 28 octobre, une moyenne de 15.967 nouveaux cas (+24%) ont été recensés par jour. Au total, 429.229 infections ont été dénombrées depuis le début de l'épidémie.

L'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 1.753,8 (+142%).

Les admissions à l'hôpital atteignent une moyenne quotidienne de 648 entre le 25 et le 31 octobre, soit une hausse de 49%. Ces derniers jours, les taux d'augmentation étaient beaucoup plus élevés (+59%, +77% et +86% respectivement) mais on ignore encore s'il s'agit là d'une tendance durable. Actuellement, 6.497 personnes sont hospitalisées pour cause de covid-19 (+1%), un total record et de 59 unités plus élevé que le bilan communiqué samedi.

Parmi elles, 1.160 se trouvent aux soins intensifs, dont 55 de plus que la veille (+5%). Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 2.089, dont 466 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Au cours de la période du 22 octobre au 28 octobre, 449.890 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 64.270. Leur taux de positivité, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 28,5% à l'échelle nationale. L'estimation médiane du taux de reproduction est de 1,242. Le Brabant wallon et Bruxelles ont rejoint la Communauté germanophone dans les régions où cette valeur est inférieure à 1. Selon les chiffres de Sciensano, 663 transferts ont été enregistrés depuis le 1er octobre, dont 64 ont eu lieu vendredi.

