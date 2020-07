Nombre de nouveaux cas, admissions à l'hôpital et taux de tests positifs: nous avons retracé l'évolution du coronavirus en Belgique depuis le 4 mai, début de la première phase de déconfinement.

Le nombre de contaminations au coronavirus s'accélère dans notre pays. Entre le 12 et le 18 juillet, il y a eu en moyenne 184,3 nouveaux cas dépistés par jour, soit une augmentation de 89% par rapport à la semaine précédente. Selon les statistiques, les nouvelles contaminations touchent surtout la population active, âgée de 20 à 59 ans. Conséquence directe de l'accroissement des infections, le nombre d'hospitalisations a bondi de 24% entre la semaine du 12 au 18 juillet et la précédente. Nous avons retracé l'évolution du coronavirus en Belgique depuis le 4 mai, début de la première phase de déconfinement. L'infographie est exprimée par semaine, jusqu'à la semaine 29 (du 13 au 19 juillet). Sur ce graphique, on peut observer que le nombre de cas de coronavirus, encore assez élevé au moment du déconfinement, a progressivement diminué avant d'atteindre un plateau vers la semaine 24 (du 8 au 14 juin). Alors que Sciensano nous indique depuis 10 jours que la tendance est à la hausse, nous voyons bien le nombre de cas augmenter légèrement en semaine 28, avant de presque doubler en semaine 29. Cependant, le nombre d'hospitalisations, comparé au nombre de personnes positives, n'est plus au moment niveau que lors du déconfinement, même s'il augmente légèrement. Deux principales raisons: la population touchée actuellement est une population plus jeune, et donc théoriquement moins à risque pour les cas graves; l'indicateur d'hospitalisations suit celui des contaminations avec deux ou trois semaines de retard. Le taux de positivité (nombre de personnes positives sur le nombre de tests réalisés), calculé par nos soins sur base des chiffres officiels délivrés par Sciensano, tend également à augmenter. Cela signifie que l'augmentation du nombre de cas n'est pas uniquement due à un nombre de tests qui serait plus élevé. Par ailleurs, le nombre de tests tend à stagner également entre 55.000 et 70.000 par semaine entre les semaine 23 et 28. Parmi les 1.290 nouvelles infections diagnostiquées entre le 12 et le 18 juillet, 70% l'ont été en Flandre, 20% en Wallonie et 10% à Bruxelles. La recrudescence des cas est observée à des degrés divers dans toutes les provinces, à l'exception du Brabant wallon. "Cette augmentation s'accélère de jour en jour, malgré les mesures mises en place", pointe l'Institut de santé publique Sciensano dans son rapport quotidien. "La plupart des nouvelles infections se font par des contacts sociaux rapprochés lors de fêtes ou de rassemblements", a précisé en français Boudewijn Catry.