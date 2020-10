À l'heure où le Comité de concertation se réunit pour décider d'une série de mesures qui doivent enrayer la seconde vague de coronavirus, il apparaît que le virus se transmet surtout dans le foyer familial, un lieu où il est difficile de ne pas se côtoyer de près.

Testée positive au coronavirus plus tôt cette semaine, la ministre de la Santé wallonne Christie Morreale avait ainsi expliqué que sa contamination venait du cercle familial. À en croire une enquête de l'Aviq, l'Agence wallonne pour une vie de qualité, 83,9% des foyers de contamination en Wallonie sont effectivement recensés au sein des familles.

Sur son site, Unicef prodigue quelques conseils pour éviter les contaminations en famille. Ainsi, il conseille de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool (ce qui vaut évidemment aussi en dehors du cercle familial).

Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance recommande également de tousser ou d'éternuer dans son coude et de jeter immédiatement les mouchoirs usagers et de nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées comme les téléphones, les poignées de porte, les interrupteurs et les plans de travail. Il insiste également sur l'importance d'une bonne aération des espaces clos. Idéalement, il faut aussi garder une distance d'un mètre par rapport aux membres de sa famille, même si en pratique ce n'est pas toujours possible.

Objets différents

Les autorités sanitaires belges expliquent également la conduite à tenir en cas de présence d'une personne malade dans le foyer familial. Cette personne ne pourra pas sortir de chez elle ni accueillir de personnes extérieures. Elle devra fréquemment aérer et rester à l'écart des autres membres de la maisonnée et bien entendu éviter de les toucher ou de les embrasser.

Elle devra également utiliser des objets différents des personnes avec lesquelles elle vit. (par exemple: d'autres assiettes, d'autres essuie-main, d'autres draps, etc.). Les autorités françaises conseillent elles de laver sa vaisselle séparément et de mettre directement son linge et ses draps utilisés dans la machine à laver, sans les secouer. Si possible, la personne malade devra également utiliser d'autres toilettes et une autre salle de bains que les personnes avec lesquelles elle vit. Idéalement, elle devra aussi dormir dans une autre chambre.

Lire aussi: Les pauvres beaucoup plus durement touchés par le coronavirus

Testée positive au coronavirus plus tôt cette semaine, la ministre de la Santé wallonne Christie Morreale avait ainsi expliqué que sa contamination venait du cercle familial. À en croire une enquête de l'Aviq, l'Agence wallonne pour une vie de qualité, 83,9% des foyers de contamination en Wallonie sont effectivement recensés au sein des familles. Sur son site, Unicef prodigue quelques conseils pour éviter les contaminations en famille. Ainsi, il conseille de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool (ce qui vaut évidemment aussi en dehors du cercle familial). Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance recommande également de tousser ou d'éternuer dans son coude et de jeter immédiatement les mouchoirs usagers et de nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées comme les téléphones, les poignées de porte, les interrupteurs et les plans de travail. Il insiste également sur l'importance d'une bonne aération des espaces clos. Idéalement, il faut aussi garder une distance d'un mètre par rapport aux membres de sa famille, même si en pratique ce n'est pas toujours possible. Objets différents Les autorités sanitaires belges expliquent également la conduite à tenir en cas de présence d'une personne malade dans le foyer familial. Cette personne ne pourra pas sortir de chez elle ni accueillir de personnes extérieures. Elle devra fréquemment aérer et rester à l'écart des autres membres de la maisonnée et bien entendu éviter de les toucher ou de les embrasser.Elle devra également utiliser des objets différents des personnes avec lesquelles elle vit. (par exemple: d'autres assiettes, d'autres essuie-main, d'autres draps, etc.). Les autorités françaises conseillent elles de laver sa vaisselle séparément et de mettre directement son linge et ses draps utilisés dans la machine à laver, sans les secouer. Si possible, la personne malade devra également utiliser d'autres toilettes et une autre salle de bains que les personnes avec lesquelles elle vit. Idéalement, elle devra aussi dormir dans une autre chambre.