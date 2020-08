Treize communes de Belgique comptaient la semaine dernière plus d'une personne contaminée par le coronavirus pour 1.000 habitants, a-t-on appris lors de la conférence de presse du Centre de crise et du SPF Santé publique.

"Sur base du nombre de nouvelles infections pour 100.000 habitants, on voit que le virus circule intensément sur notre territoire", a déclaré la porte-parole interfédérale Frédérique Jacobs. Les chiffres continuent à augmenter, a-t-elle dit, y compris dans les hôpitaux.

Cette augmentation est constatée dans tout le pays, et pas seulement à Anvers, a-t-elle souligné. "Nous constatons des augmentations à plusieurs endroits dans presque toutes les provinces, principalement dans les villes et les quartiers densément peuplés et à faible statut socio-économique." Ainsi, 13 communes belges ont dépassé un seuil de contamination inquiétant, avec une incidence de un cas pour 1000 habitants. Notons que d'autres communes sont très proches de ce taux d'incidence alarmant. C'est notamment le cas de Saint-Nicolas (Liège), Aubange, Ohey et Ranst.

Coronavirus : un suivi de la situation par commune

Si le virus circule principalement chez les personnes âgées entre 20 et 40 ans, il augmente dans toutes les tranches d'âge de la population et sur tout le territoire belge.

Voici une carte qui indique la présence de la COVID-19 au niveau communal. Vous pouvez ainsi suivre l'évolution de l'épidémie au niveau local.

