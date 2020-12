Plusieurs pays européens ont décidé de resserrer la vis face au Covid, ou envisagent de nouvelles mesures. Mauvaise élève de la deuxième vague, la Belgique s'en sort honorablement en termes de contaminations, malgré la stagnation de ces derniers jours.

Si la Belgique trônait en tête de ce classement européen du nombre de contaminations pour 100.000 habitants (cumulés sur deux semaines) il y a encore quelques semaines, notre pays a récemment réussi à inverser la tendance. On observe cependant une stagnation des indicateurs belges ces derniers jours. Mais d'autres pays européens font désormais figure de "mauvais élèves". Parmi eux, l'Allemagne et les Pays-Bas, qui durcissent leurs mesures, ou encore le Luxembourg. La France, qui a décidé de "déconfiner" tout en instaurant un couvre-feu plus tôt qu'avant, est juste derrière la Belgique.

Si ces chiffres, récoltés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

(ECDC), donnent une tendance de la circulation du coronavirus dans les pays, il est néanmoins dépendant de la stratégie de testing, propre à chaque pays.

Si la Belgique trônait en tête de ce classement européen du nombre de contaminations pour 100.000 habitants (cumulés sur deux semaines) il y a encore quelques semaines, notre pays a récemment réussi à inverser la tendance. On observe cependant une stagnation des indicateurs belges ces derniers jours. Mais d'autres pays européens font désormais figure de "mauvais élèves". Parmi eux, l'Allemagne et les Pays-Bas, qui durcissent leurs mesures, ou encore le Luxembourg. La France, qui a décidé de "déconfiner" tout en instaurant un couvre-feu plus tôt qu'avant, est juste derrière la Belgique. Si ces chiffres, récoltés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(ECDC), donnent une tendance de la circulation du coronavirus dans les pays, il est néanmoins dépendant de la stratégie de testing, propre à chaque pays.