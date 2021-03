Le Comité de concertation a décidé d'offrir aux citoyens quelques perspectives, en trois phases, conditionnées à l'évolution de la situation sanitaire. Nous vous résumons ce qui a changé depuis le 8 mars et ce qui est toujours d'application.

Le Comité de concertation a décidé d'élargir la bulle sociale extérieure à dix personnes à partir du 8 mars. Cela signifie que l'on pourrait sortir en groupe de dix, à condition de respecter la distanciation sociale et de porter un masque. Les funérailles pourront désormais accueillir 50 personnes, dans le respect des mesures sanitaires. Mais quelques métiers sont également autorisés à rouvrir. A partir du 15 mars, les activités scolaires extra muros de maximum 1 jour seront à nouveau autorisées dans l'enseignement primaire et secondaire. L'enseignement en présentiel à 100% reprendra également pour les groupes vulnérables dans l'enseignement spécialisé et l'enseignement professionnel à temps partiel. A la même date, un maximum de 20% d'enseignement en présentiel sera permis dans le supérieur.Les élèves de 3e et 4e secondaires reprendront l'enseignement en présentiel à 100% à partir du 29 mars prochain. Leurs aînés de 5e et 6e secondaires retrouveront, eux, le chemin de l'école à temps plein dès la rentrée de Pâques, le 19 avril. D'autres assouplissements devraient suivre, en avril, puis en mai, si la situation sanitaire le permet.