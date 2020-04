Ces prochains jours, nous vous partagerons le quotidien de personnes qui, comme vous, vivent le confinement. Dans cette série de podcasts, vous pourrez écouter les récits de vie de ceux qui sont reclus chez eux, ceux qui doivent continuer à travailler, des jeunes et des moins jeunes. Nous prenons de vos nouvelles.

La semaine dernière, nous vous partagions le récit de Camille, une jeune bruxelloise de 27 ans ayant contracté le coronavirus et qui s'est retrouvé au centre de tri du CHU Saint-Pierre. Aujourd'hui, il s'agit de Dominique, une maman de 61 ans en confinement à la maison avec son mari et son fils.

D'habitude occupée par son travail dans le secteur culturel, Dominique profite de son temps libre pour faire de la méditation, de la relaxation et du jardinage. Cependant, même si ces activités lui font du bien, elle s'inquiète car "moi je suis quelqu'un de tactile, j'aime bien prendre les gens dans mes bras et là je me demande si je vais être aussi généreuse qu'avant".

Quand nous lui demandons ce qui lui manque le plus, Dominique craque. Sa fille lui manque. Son papa de 98 ans aussi. Une chose est certaine, lorsque le confinement sera terminé, la première chose qu'elle fera c'est "voir ma fille et serrer mon papa dans mes bras"

L'histoire de Dominique est un récit banal, mais semblable à celui de beaucoup d'entre nous, il est fort probable que vous vous y retrouviez.

Bonne écoute

