Ces prochains jours, nous vous partagerons le quotidien de personnes qui, comme vous, vivent le confinement. Dans cette série de podcasts, vous pourrez écouter les récits de vie de ceux qui sont reclus chez eux, ceux qui doivent continuer à travailler, des jeunes et des moins jeunes. Nous prenons de vos nouvelles.

Aujourd'hui, c'est Camille, une jeune bruxelloise de 27 ans qui a contracté le coronavirus il y a environ trois semaines. Camille vit donc en isolement avec son compagnon et son colocataire et n'a pu sortir qu'exceptionnellement après deux semaines pour se rendre au centre de tri du CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Ses symptômes ne s'étant toujours pas améliorés.

Une fois à l'hôpital avec son compagnon, elle est accueillie dans une tente militaire à l'extérieur où le personnel est extrêmement à l'écoute, "il demande si on a froid, si on a besoin de quelque chose, ils étaient vraiment très attentifs aux personnes".

Après quelques minutes d'attente, changement d'endroit, on l'emmène "dans une espèce de petite cage en bois et avec une vitre devant et le médecin de l'autre côté. C'est un peu comme dans un film de science-fiction".

Dans ce centre de tri, Camille restera environ trois heures avec la boule au ventre de ne pas savoir si elle pourra repartir chez elle ou si elle sera hospitalisée.

