Partisan de mesures fermes pour endiguer la quatrième vague de la pandémie, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a exprimé sa déception à l'issue du Comité de concertation.

Face à la flambée de contaminations, et au cri d'alerte des hôpitaux débordés, le Comité de concertation a pris une série de mesures censées ralentir la circulation du virus: il a ainsi décidé de restreindre fortement les activités à l'intérieur, de fermer les écoles maternelles et primaires dès le 20 décembre, de rendre le port du masque obligatoire à partir de six ans, de limiter les évenements assis à l'intérieur à 200 personnes et d'appliquer des mesures strictes aux marchés de Noël. Les mesures pour l'horeca restent d'application: tables limitées à six personnes, et fermeture à 23 heures.

Frank Vandenbroucke "déçu"

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) juge ces mesures insuffisantes. C'est "un résultat un peu décevant". "On aurait pu prendre des mesures plus drastiques. Nous pouvons éteindre l'incendie là où il sévit. Nous pouvons également veiller à réduire la souffrance (...) Ce compromis, je le soutiens et nous allons tout mettre en oeuvre pour qu'il soit appliqué", a-t-il ajouté.

La Ligue des Familles appelle les gouvernements à soutenir les

Face à la fermeture des écoles primaires et maternelles, la Ligue des Familles appelle les différents gouvernements du pays à apporter le soutien nécessaire aux parents et aux jeunes. La Ligue des familles demande que les parents des enfants de maternelles et de primaire aient droit au chômage temporaire pour fermeture d'école la semaine du 20 décembre, que le montant de l'allocation soit revu à la hausse pour que les familles précarisées puissent en bénéficier également, et que les écoles organisent des garderies pour tous les parents qui en éprouvent le besoin.

La Ligue des familles appelle également les pouvoirs publics à mettre en place un dispositif de congé pour les fonctionnaires qui doivent s'occuper de leurs enfants (qui ne peuvent pas bénéficier du chômage temporaire). Il est aussi demandé aux employeurs d'octroyer, autant que possible, un congé supplémentaire à leurs travailleurs pendant cette période de fermeture des écoles.

Pour les élèves de secondaire, où l'enseignement se fera à distance la moitié du temps, la Ligue des familles appelle à mettre en place un dispositif d'enseignement à distance "via documents papiers et rendez-vous individuels réguliers, afin de ne pas pénaliser les adolescents qui n'ont pas accès au matériel informatique ni ceux qui sont déjà en difficultés scolaires".

Avec Belga

