Après la fameuse "pause de Pâques" décrétée par le gouvernement fédéral et les entités fédérées il y a trois semaines, le Comité de concertation se retrouve ce mercredi.

Peu d'informations ont filtré sur ce qui pourrait y être décidé, mais les citoyens attendent des nouvelles concernant les commerces non essentiels, qui ne peuvent actuellement ouvrir que sur rendez-vous, et sur les métiers de contact non médicaux, qui sont à l'arrêt. La réouverture de l'horeca, envisagée pour le 1er mai, semble avoir peu de chances de se concrétiser dans l'immédiat, ou en tout cas pas complètement.

Si les chiffres de la pandémie dans notre pays semblent évoluer positivement, la pression sur les hôpitaux reste élevée. On pourrait donc devoir encore attendre un peu avant de voir une évolution de la situation dans les commerces et pour les métiers de contact. Dans l'état actuel des choses, les mesures du dernier "Codeco" valent jusqu'au 25 avril inclus.

Côté horeca, le gouvernement flamand est favorable depuis un certain temps à l'idée de rouvrir les terrasses. Selon certains, cela pourrait aussi servir à apaiser les esprits et éviter les dérapages dans l'espace public. Le député libéral Denis Ducarme a soutenu cette idée mardi en radio, réclamant au minimum une réouverture par phases à partir du 1er mai, entendez d'abord les terrasses.

On discutera certainement de la possibilité d'"évènements-tests", comme ceux organisés aux Pays-Bas. Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) a indiqué il y a quelques jours qu'il faudrait d'abord déterminer un cadre pour permettre de tels évènements.

Un dossier important semble quant à lui déjà réglé: l'enseignement. Côté francophone, les acteurs de l'enseignement ont rencontré mardi la ministre de l'Éducation Caroline Désir, mais on attend le Codeco pour communiquer. Côté flamand, le ministre Ben Weyts avait déjà annoncé lundi que l'enseignement primaire et le premier degré du secondaire reprendront en présentiel après les vacances de Pâques, tandis qu'un présentiel partiel vaudra pour les deuxième et troisième degrés du secondaire.

