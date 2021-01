Le comité consultatif est à nouveau réuni pour déterminer ce à quoi vont ressembler nos semaines à venir. Une conférence de presse est prévue pour 19h. Voici ce que l'on sait déjà.

Le Comité consultatif, qui, rappelons-le, regroupe des représentants des différents gouvernements du pays, examinent en ce moment (ils sont réunis depuis 14h) les chiffres de l'épidémie pour voir ce qu'il est possible, ou non. Si nos chiffres ne sont pas catastrophiques, surtout si on les compare à nos voisins, ils stagnent depuis trop longtemps que pour vraiment être rassurants. Des chiffres qui restent sur ce qu'on appelle un plateau, cela veut aussi dire que l'on ne doit pas s'attendre à un assouplissement. Mais du coup qu'est-ce qui est sur la table ?

Les voyages au coeur des préoccupations

Plus de 150 000 Belges ont voyagé pendant les vacances de Noël. Il s'agissait pour la grosse majorité d'entre eux de tourisme. Ce qui n'est pas considéré comme un voyage essentiel. Un scénario que le Comité consultatif souhaite éviter pour les vacances de carnaval. Dans cette optique, et le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) ne s'en cache pas, il voudrait simplement interdire temporairement les voyages non essentiels.

Reste encore à déterminer ce qui est un voyage non essentiel. Et c'est là que c'est un peu plus flou. Il faudra donc impérativement décrire ce qu'on considère un voyage essentiel. Car en en restant vague, c'est prendre le risque de rendre la mesure difficilement applicable et juridiquement plus difficile à défendre aussi.

Quoi qu'il en soit, les dirigeants européens ont convenu hier soir que les frontières pourraient ne pas être fermées, mais qu'une interdiction des voyages non essentiels est possible. La piste évoquée par De Croo est donc plus que jamais sur le tapis.

Seuls les dates durant lesquelles s'appliquera cette interdiction seraient encore en discussion.

Fini les séjours de moins de 48 h à l'étranger ?

Un deuxième aspect est la durée du séjour à l'étranger. Aujourd'hui, toute personne ayant séjourné 48 heures ou plus dans une zone rouge (soit à peu près toute l'Europe) doit désormais passer 7 jours en quarantaine à son retour dans son pays et doit également se soumettre à des tests.

Une autre piste, peu probable il est vrai, est d'imposer la quarantaine et un test pour ceux qui se sont rendu à l'étranger pour moins de 48 heures. Par exemple, il avait été question d'abaisser la durée du séjour à l'étranger à maximum 16h, si l'on ne voulait pas devoir effectuer un test PCR et une quarantaine.

Cette mesure ne suscite que peu de soutien de la part des politiques, puisque l'objectif principal est d'éviter les séjours inutiles à l'étranger et dans ce cadre il devrait encore être possible d'effectuer de courts trajets transfrontaliers pour rendre visite à la famille ou pour travailler.

Une fermeture pure et simple des frontières ne devrait donc pas être à l'ordre du jour. "Nous n'allons pas fermer les frontières" a encore répété De Croo.

Un confinement plus long en cas de maladie

Les personnes qui sont malades ou ont été infectées devraient par contre rester dans un confinement total plus longtemps. Le délai imparti est aujourd'hui de 7 jours, il se murmure qu'il pourrait passer à dix pour endiguer la montée de la variante britannique, plus contagieuse.

Attention, cela ne veut pas dire que la période de quarantaine, qui rappelons-le, s'applique lorsque vous revenez de l'étranger ou lorsque vous avez été en contact avec une personne infectée, resterait-elle à 7 jours.

Il y aurait également de nouveaux accords avec les communautés et les régions pour augmenter les tests dans la lutte contre la variante britannique du coronavirus.

Éducation

Des mesures dans les écoles sont aussi est sur la table. Le Comité consultatif pourrait suivre la piste proposée par le ministre flamand de l'Éducation Ben Weyts (N-VA), dit la VRT.

Pour rappel, celui-ci et qui propose

-Pas d'obligation générale de porter un masque. Sauf en cas d'infection d'une personne de la même classe ou de mise en quarantaine. Dans ce cas les élèves et les enseignants de 5e et 6e année devront porter un masque à l'école pendant 14 jours par mesure de précaution.

- On ne devrait pas non plus prolonger les vacances de carnaval.

S'il n'a pas toujours été suivi par le passé, cela devrait être le cas cette fois-ci. Par contre comme l'éducation est une compétence des communautés, rien n'empêche Bruxelles et la Wallonie de prendre d'autres mesures.

Ainsi, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), a affirmé qu'on aborderait la reprise du sport et la réouverture des auditoires.

Coiffeur et autres métiers de contacts

Tous ceux qui ont des cheveux attendent avec une certaine impatience que les coiffeurs ouvrent à nouveau leurs portes. Pourtant, rien, mais rien n'indique que cela soit pour la semaine prochaine. On ne sait même pas avec certitude si une éventuelle date sera annoncée aujourd'hui ou même si on va lier une éventuelle réouverture à un seuil d'infections ou d'hospitalisations.

Si le vice-Premier fédéral socialiste, Pierre-Yves Dermagne, et le ministre-président wallon Elio Di Rupo ont annoncé en choeur ce matin que les métiers de contact pourraient rouvrir le 15 février ils ont aussi tout de suite annoncé que ce ne serait le cas que si la situation épidémiologique reste stable d'ici là. C'est donc, en étant positif, une promesse sous conditions.

Par ailleurs, les autres secteurs - horeca, culture, événementiel... - devront eux plus que probablement attendre le mois de mars, au plus tôt, pour espérer sortir de cette ornière.

Doit-on s'attendre à des surprises ?

On l'a vu avec l'assouplissement pour les auto-écoles, un assouplissement surprise est toujours possible. Mais dans le meilleur des cas, il s'agira de cas très précis. Car il est évident qu'aucun assouplissement, à court terme, n'est pas à prévoir. Un arrêté ministériel publié après le précédent comité de concertation avait d'ores et déjà prolongé les mesures actuelles jusqu'au 1er mars.

Un autre bon indicateur : Que dit le GEMS ?

Le Comité consultatif est assisté par un groupe d'experts dirigé par l'infectiologue Erika Vlieghe. Le groupe est appelé GEMS : Groupe d'experts pour la stratégie de gestion de COVID-19. Mardi dernier, le GEMS a présenté son rapport au Comité consultatif, dans lequel il fait le point sur la situation et formule des recommandations concrètes et dont voici les principales mesures

Si possible, ne pas proposer d'assouplissements

S'il y a éventuellement des assouplissements, il faut donner la priorité aux professions de contact (en particulier : coiffeurs, esthéticiennes, saunas, tatouages et prostitution), aux activités de jeunesse et de plein air et aux contacts sociaux

Prendre des précautions supplémentaires pour éviter des épidémies majeures avec les variants Britannique et Sud-Africain du coronavirus.

Accorder une plus grande attention à la santé mentale des jeunes, mettre en place des initiatives pour les aider psychologiquement et communiquer avec les jeunes de manière ciblée et en leur accordant une bulle alternative

Gardez les écoles ouvertes pendant les vacances de carnaval pour les enfants ayant des besoins particuliers.

Ce ne sont là que des pistes, car le gouvernement ne suit pas toujours aveuglément les conseils du Gems.

