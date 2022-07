Combien de personnes portent votre nom de famille dans le monde ?

A l’aide d’une carte interactive, un site internet montre le nombre de personnes qui portent le même nom de famille que vous dans le monde.

Vous êtes-vous déjà demandé d’où venait votre nom de famille ? Quelle était sa signification ? Qui d’autre que vous le porte dans le monde ? Le site Forebears est capable de répondre à toutes ces questions. Forebears utilise un programme pour recenser pas moins de 11 millions noms de famille. Le site propose une carte du monde sur laquelle votre nom de famille est géolocalisé.

Cette carte vous indique alors le nombre de personnes qui ont le même nom que vous. Plus encore, vous pourrez voir où sont situées ces personnes ainsi que la place de votre nom de famille dans le classement mondial (plus il est courant, plus il sera haut placé). Par ailleurs, il se peut qu’au fil du temps certains noms de famille aient évolué. Forebears vous donnera donc aussi les dérivés les plus proches de votre nom, pour un résultat plus exhaustif.

Les noms les plus portés dans le monde

Forbears permet également de rechercher les noms de famille les plus courants selon les pays, les continents ou même dans le monde. Ainsi, « Wang » est porté par plus de 107 millions de personnes, le faisant nom le plus courant dans le monde. Il est suivi de « Li » (104 millions) et « Zhang » (97 millions). Aux Etats-Unis, de nombreux Américains (dont quelques-uns bien connus) s’appellent « Smith », « Johnson » ou « Williams » : environ deux millions par nom. Plus proche de chez nous, en Europe, ce sont les noms de famille « Garcia », « Martin » et « Müller » qui sont les plus portés.

Et en Belgique ?

Votre nom de famille est-il l’un des plus communs de Belgique ? Plus de 40 000 personnes s’appellent « Peeters », présenté par Forebears comme premier nom de famille belge. Se trouvent ensuite « Janssens » (37000) et « Maes » (31000). Les plus rares sont « Kesteloot », « Depauw » et « Muylaert », portés chacun par 1500 personnes en Belgique.

Des différences existent toutefois entre le nord et le sud du pays, puisqu’en Wallonie, les trois noms de famille les plus courants sont Dubois, Lambert et Martin. Tandis qu’à Bruxelles, il s’agit de Diallo, Bah et Barry.