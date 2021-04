Une conférence de presse aura lieu à 17h à la suite du comité de concertation, a annoncé le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo. Un accord a été trouvé sur l'Horeca, principale pierre d'achoppement des discussions.

Si les chiffres de la pandémie dans notre pays semblent évoluer positivement, la pression sur les hôpitaux reste élevée. Le Comité de concertation a néanmoins décider quelques assouplissements à venir.

La conférence de presse est annoncée pour 17h.

De persconferentie over de beslissingen van het Overlegcomité zal plaatsvinden om 17.00u.



La conférence de presse annonçant les décisions du Comité de concertation se déroulera à 17h00. — Tom Meulenbergs (@tombrgs) April 14, 2021

Enseignement

L'école reprendra bien le 19 avril, après les vacances de Pâques.

Commerces et métiers de contacts: réouverture le 26 avril

Pour l'instant, les commerces non essentiels ne peuvent actuellement ouvrir que sur rendez-vous. Les métiers de contact non médicaux sont quant à eux à l'arrêt.

Les métiers de contacts pourront rouvrir le 26 avril. La date devrait être la même pour les commerces, qui pourraient ainsi être à nouveau accessibles sans rendez-vous.

Une réouverture des terrasses le 8 mai

La réouverture de l'Horeca ne serait pas pour le 1er mai. Le sujet a longuement divisé les membres de Codeco. Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke souhaitaient une reprise plus tardive.

Un accord est néanmoins tombé: les terrasses des restaurants et cafés pourront rouvrir à partir du samedi 8 mai.

La bulle extérieure passe à 10, bientôt une "bulle de 2"

La bulle de contacts sociaux à l'extérieur va repasser de 4 à 10 personnes.

Selon Het Laatste Nieuws, à partir du 8 mai, le nombre de contacts rapprochés passerait à deux, au lieu de un actuellement. Ces deux personnes seront les seuls visiteurs autorisés à entrer dans votre maison en dehors du foyer.

L'interdiction de voyages bientôt levée

L'interdiction de voyages non essentiels à l'étranger va prendre fin le 19 avril, soit lundi prochain. Ce qui ne signifie pas que le voyageur belge pourra partir où bon lui semble, sans restrictions.

Lire aussi : Plan B pour sortir de la crise sanitaire: un pilotage au cas par cas

La question du variant brésilien, qui inquiète les autorités, a également été abordée. La France vient notamment de suspendre les vols avec le Brésil. Le commissariat corona rappelle que ce variant est déjà présent sur notre territoire, ainsi qu'une obligation de testing et de quarantaine. La Belgique ne compte donc pas prendre de mesures particulières pour les voyageurs qui depuis ou vers le Brésil.

Couvre-feu

Le couvre-feu sera encore un peu prolongé. Il pourrait néanmoins être levé en même temps de la réouverture des terrasses de l'Horeca. La mesure serait remplacée par une interdiction de rassemblements nocturnes de plus de trois personnes plus le foyer.

Pour rappel, il est actuellement imposé de minuit à 05h en Flandre et en Wallonie, de 22h à 6h à Bruxelles.

Si les chiffres de la pandémie dans notre pays semblent évoluer positivement, la pression sur les hôpitaux reste élevée. Le Comité de concertation a néanmoins décider quelques assouplissements à venir. La conférence de presse est annoncée pour 17h.L'école reprendra bien le 19 avril, après les vacances de Pâques.Pour l'instant, les commerces non essentiels ne peuvent actuellement ouvrir que sur rendez-vous. Les métiers de contact non médicaux sont quant à eux à l'arrêt. Les métiers de contacts pourront rouvrir le 26 avril. La date devrait être la même pour les commerces, qui pourraient ainsi être à nouveau accessibles sans rendez-vous. La réouverture de l'Horeca ne serait pas pour le 1er mai. Le sujet a longuement divisé les membres de Codeco. Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke souhaitaient une reprise plus tardive. Un accord est néanmoins tombé: les terrasses des restaurants et cafés pourront rouvrir à partir du samedi 8 mai. La bulle de contacts sociaux à l'extérieur va repasser de 4 à 10 personnes.Selon Het Laatste Nieuws, à partir du 8 mai, le nombre de contacts rapprochés passerait à deux, au lieu de un actuellement. Ces deux personnes seront les seuls visiteurs autorisés à entrer dans votre maison en dehors du foyer.L'interdiction de voyages non essentiels à l'étranger va prendre fin le 19 avril, soit lundi prochain. Ce qui ne signifie pas que le voyageur belge pourra partir où bon lui semble, sans restrictions. La question du variant brésilien, qui inquiète les autorités, a également été abordée. La France vient notamment de suspendre les vols avec le Brésil. Le commissariat corona rappelle que ce variant est déjà présent sur notre territoire, ainsi qu'une obligation de testing et de quarantaine. La Belgique ne compte donc pas prendre de mesures particulières pour les voyageurs qui depuis ou vers le Brésil. Le couvre-feu sera encore un peu prolongé. Il pourrait néanmoins être levé en même temps de la réouverture des terrasses de l'Horeca. La mesure serait remplacée par une interdiction de rassemblements nocturnes de plus de trois personnes plus le foyer.Pour rappel, il est actuellement imposé de minuit à 05h en Flandre et en Wallonie, de 22h à 6h à Bruxelles.