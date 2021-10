Un comité de concertation rassemblant les principaux ministres du gouvernement fédéral et les représentants des entités fédérées se tiendra ce mardi après-midi, selon une source gouvernementale, pour examiner la situation sanitaire et "décider des mesures nécessaires" pour faire face à une recrudescence de la pandémie liée au coronavirus.

Cette réunion du Codeco, initialement prévue vendredi, a été avancée pour des raisons d'agenda, selon le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo, à l'initiative de ce changement. La réunion se tiendra à 16h30 en virtuel puisque le ministre-président flamand, Jan Jambon, se trouve à Dubaï pour l'exposition universelle. Elle sera suivie d'une conférence de presse.

Le Premier ministre souhaite "envisager une approche prudente, au cours des prochaines semaines et des prochains mois". L'objectif est de "décider des mesures nécessaires", selon l'entourage de M. De Croo, alors que les indicateurs de la pandémie causée par le coronavirus s'emballent à nouveau en Belgique.

Des chiffres à la hausse

Les derniers chiffres, publiés samedi par l'institut de santé publique Sciensano, indiquent un franchissement du seuil de 250 patients atteints du Covid-19 hospitalisés en soins intensifs et plus de 100 admissions quotidiennes en hôpital. La barre des 4.000 contaminations quotidiennes a également été franchie, en dépit d'un taux de vaccination partielle de la population de 75%. Plus de 8,5 millions de Belges ont en outre été entièrement vaccinés. Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), avait appelé la semaine dernière les Belges à se préparer à affronter une quatrième vague de la pandémie.

Quelles mesures seront discutées ?

Le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne a évoqué ce week-end une "regénéralisation" des mesures qui avaient été maintenues en Wallonie et à Bruxelles", mais pas en Flandre - comme le port du masque buccal, le télétravail ou le recours accru au Covid Safe Ticket (CST).

© Belga

En effet, à la suite du Codeco du 17 septembre dernier, au cours duquel un "socle fédéral" de mesures avait été défini, les Régions avaient été laissées libres d'adopter des règles plus contraignantes si la situation épidémiologique sur leur territoire le requérait, ce qui avait été le cas à Bruxelles et en Wallonie. La Flandre, elle, s'en était largement tenue au socle fédéral. Ainsi, depuis le 1er octobre, le port du masque n'y est plus obligatoire en magasin, au restaurant, dans les salles de sport, dans une administration ou au cinéma. Il y avait également des différences pour le télétravail, puisque depuis le 1er septembre, il n'était plus fortement recommandé en Flandre ni en Wallonie, mais il l'était encore à Bruxelles.

Lors du comité de concertation, il devrait donc être question d'élargir l'exigence du port du masque buccal à l'intérieur - notamment dans les magasins - ainsi que l'application du Covid Safe Ticket (CST), d'encourager la poursuite du télétravail et de maintenir la phase fédérale de la gestion de la crise sanitaire. "Il semble qu'une obligation plus large de port de masque en Flandre soit négociable, certainement dans les communes où les foyers de contamination sont nombreux", a encore fait savoir Dermagne. M. Jambon (N-VA) semble moins enthousiaste quant à une éventuelle extension du Covid Safe Ticket (en Flandre). "L'utilisation généralisée du CST pose toujours question, car elle n'apporterait pas de réponse au nombre croissant de contaminations", a-t-il ajouté.

Les trois mesures sur la table >>> l'élargissement de l'exigence du port du masque buccal en intérieur ( et donc pas seulement dans les magasins) >>> une application plus large et généralisée du Covid Safe Ticket (CST) >>> l'encouragement à la poursuite du télétravail là où c'est possible

.

Activation de la loi pandémie ?

Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), avait évoqué la semaine dernière à la Chambre la possibilité d'activer pour la première fois la loi sur les pandémies - approuvée en juillet par les députés. Mais une telle activation nécessite une base juridique solide. Il faut préalablement déclarer une urgence épidémiologique, ce qui nécessite un avis scientifique.

De source gouvernementale, on souligne toutefois que la situation sanitaire, même si elle se dégrade avec une hausse des contaminations et des admissions dans les hôpitaux et dans les unités de soins intensifs, n'est pas comparable avec celle qui prévalait l'an dernier, alors que les vaccins contre le coronavirus n'étaient pas encore sur le marché. Une autre approche est dès lors possible, a-t-on ajouté de même source.

